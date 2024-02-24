Котенок прервал совещание мэра в Турции

Мэр турецкого города Бейкоз Мурат Айдын поделился видео, на котором совещание временно прервал котенок, сообщает Zakon.kz.

Ролик он опубликовал в Instagram. На кадрах видно, что питомец залез на главу города, а обсуждение прервали на время, чтобы полюбоваться малышом.

Публикацию чиновник приурочил к Всемирному дню кошек, который отмечается 1 марта.

"Это была наша первая встреча с Беллой. Кроме того, это был ее первый и последний опыт участия в координационных совещаниях", – рассказал Айдын.

Мэр также рассказал, что к настоящему моменту кошка Белла уже выросла. Она вместе со своим братом живет в муниципалитете.





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