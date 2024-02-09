Неравнодушные алматинцы спасли котенка, который три дня просидел на дереве
Фото: pxhere
Котенок трое суток просидел высоко на дереве в Алматы. К нему на помощь пришли неравнодушные жители города, сообщает Zakon.kz.
Они рассказали, что за помощью обратились соседские девочки, заметившие животное.
Когда прошло три дня, стало заметно, что котенок уже ослаб, очень малоактивен. Тогда пришлось обратиться в ДЧС и пожарную службу. Но, к сожалению, везде был получен отказ.
В результате, как отметили жители, было решено вызвать частную автовышку.
В декабре 2023 года сотрудники ДЧС Жамбылской области спасли лебедя, который остался посреди замерзшего пруда в Таразе. Для этого им пришлось использовать водолазный костюм.
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