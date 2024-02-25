Платье Мадонны из фильма "Эвита" выставлено на аукцион: стартовая стоимость лота 50 тыс. долларов
С молотка костюмы из популярных фильмов и сериалов, пустит компания Cosprop. Об этом сказано на сайте аукционного дома Kerry Taylor Auctions, который организует распродажу.
К рассмотрению коллекционеров предложено 69 костюмов. В разное время в них снимались многие знаменитости. Среди громких имен: Мадонна, Джонни Депп, Хит Леджер, Мерил Стрип, Марго Робби, Кира Найтли, Ума Турман и другие звезды мирового кинематографа.
Фото: Kerry Taylor Auctions
Вырученные средства планируют передать в благотворительную образовательную организацию, занимающуюся искусством. Она обеспечивает детям из неблагополучных семей бесплатный доступ к участию в творческой деятельности и занятию изобразительным искусством.
Онлайн-торги продлятся по 10 марта. Также в планах у организаторов провести офлайн-аукцион. Он запланирован на 5 марта в Лондоне.
Днями позже, 7 марта, другой аукционный дом Christie's выставит на торги в Лондоне картину "L'ami intime" ("Близкий друг"). Картина посвящена столетию сюрреалистического движения в искусстве. Стартовая стоимость данного лота – 64 млн долларов.