Знаменитую картину Рене Магритта выставят на аукцион

Крупнейшая работа художника-сюрреалиста Рене Магритта, которая не показывалась публике четверть века, может быть продана на аукционе в следующем месяце за 64 миллиона долларов, сообщает Zakon.kz.

Аукционный дом Christie's объявил, что выставит на торги 7 марта в Лондоне картину "L'ami intime" ("Близкий друг"), посвященную столетию сюрреалистического движения в искусстве.

Фото: pinterest

Картина включает в себя несколько фирменных мотивов бельгийского художника, в том числе мужчину в котелке и пушистые белые облака на голубом небе. На этой картине, завершенной в 1958 году, мужчина изображен сзади, лицом к холмистому ландшафту. На переднем плане парят багет и бокал для вина.

Последний раз выставленная публично в Брюсселе в 1998 году, она выставляется на аукцион впервые с 1980 года, а ее предпродажная оценка составляет от 30 до 50 миллионов фунтов (38–64 миллиона долларов).

Набор вставных зубов, который Уинстон Черчилль носил во время своей речи "Мы будем сражаться на пляжах", будет продан на аукционе 6 февраля в горде Челтнем.

