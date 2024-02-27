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Биткоин преодолел отметку 57 тысяч долларов впервые за три года

цены на криптовалюту Фото: Zakon.kz
Согласно данным торгов, стоимость биткоина подскочила во вторник, 27 февраля, почти на 11%, впервые за три года превысив отметку в 57 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 19:01 по времени Астаны дорожал на 10,55% за сутки – до 56 653 долларов. Ранее показатель превышал отметку в 57 тыс. долларов – впервые с 3 декабря 2021 года.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 10,59% – в среднем до 56 673 долларов. Динамика также приводится за сутки.

Отмечается, что биткоин дорожает четвертый день подряд, за это время его стоимость увеличилась на 19%. С начала года криптовалюта прибавила в стоимости более 40%. В январе Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила первые в стране биржевые фонды (ETF) на биткоин, позволив крупнейшим инвесторам легально покупать криптовалюту.

По словам аналитиков, в ближайшее время коррекции стоимости биткоина не стоит ожидать.

"Мы не ожидаем серьезного отката в стоимости биткоина, учитывая его прорыв и положительный среднесрочный импульс", – приводит агентство Блумберг мнение основателя Fairlead Strategies LLC Кэти Стоктон (Katie Stockton).

Ранее цены на популярные криптовалюты публиковались 16 февраля.

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