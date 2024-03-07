Банды на Гаити начали угрожать гражданской войной

США требуют от премьер-министра Гаити Ариэля Анри ускорить переходный период после того, как группа стран Карибского бассейна потребовала его отставки, сообщает Zakon.kz.

Банды, контролирующие большую часть страны и пытающиеся сместить Ариэля Анри, угрожают гражданской войной, сообщает SCMP.

Госдепартамент США хочет, чтобы Анри, который отсутствовал на Гаити, когда страна погрузилась в беззаконие, ускорил сроки проведения выборов и выполнил обещание, от которого он уклоняется с момента прихода к власти в 2021 году.



Карибское сообщество, в которое входят 15 стран, во вторник прямо попросило его уйти в отставку и освободить место для новой администрации.

Также во вторник лидер банды Джимми "Барбекю" Черизье заявил, что потенциальное возвращение Анри на Гаити приведет к "гражданской войне" и "геноциду".

За последние несколько дней банды, включая банду Шеризье, освободили более 4500 заключенных, атаковали главный международный аэропорт и сожгли полицейские участки. Половина населения страны голодает.

Рональд Сандерс, посол Антигуа и Барбуды в США, сообщил, что Анри получил ноту от Карибского сообщества с просьбой об отставке, но "он отказался это сделать".

Пока не ясно, как Анри сможет вернуться на Гаити, ведь он покинул страну 25 февраля и вновь появился в Пуэрто-Рико во вторник. Также непонятно, какую роль в оказании ему помощи сыграют США, если вообще сыграют.

"Мы попросили премьер-министра Гаити продвигать политический процесс, который приведет к созданию президентского переходного совета, который приведет к выборам. Мы считаем, что это срочно необходимо". Линда Томас-Гринфилд, посол США в ООН

Банды сейчас контролируют 80% столицы Порт-о-Пренс, и почти 2000 человек погибли в результате эскалации насилия с января, по данным ООН.

Заседание Совета Безопасности ООН в среду было посвящено ухудшению гуманитарной ситуации и эскалации насилия в стране.

Посол Мальты в ООН Ванесса Фрейзер заявила, что все члены Совета Безопасности "разделяют одну и ту же озабоченность, что ситуация в области безопасности, безусловно, вызывает беспокойство".

Генри пришел к власти после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза. Хотя он пользуется международной поддержкой, гаитяне часто видят в нем неизбранного автократа, который использовал насилие банд как предлог для того, чтобы откладывать выборы.



Из-за насилия, политического кризиса и многолетней засухи около 5,5 млн гаитян нуждаются в гуманитарной помощи.

После нескольких месяцев задержек Совет Безопасности ООН в октябре наконец дал добро на развертывание многонациональной полицейской миссии во главе с Кенией. Но ее развертывание застопорилось из-за кенийских судов.

В пятницу Найроби и Порт-о-Пренс подписали двустороннее соглашение о миссии, но дата ее начала по-прежнему не определена.