Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Банды Гаити вовлекают в преступления все больше детей

Банды Гаити вовлекают в преступления все больше детей , фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 02:59 Фото: pixabay
Банды Гаити вовлекают в преступления и сексуализированное насилие все больше детей. В результате их нападения погибло 115 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, разгул преступных банд Гаити вовлекает все больше детей в преступную жизнь.

Согласно отчету, опубликованному в среду американской группой Human Rights Watch, сотни, возможно, тысячи детей присоединились к жестоким бандам за последние месяцы, члены которых заставляют детей совершать преступления и подвергают их сексуализированному насилию.

Предположительно, банды начали привлекать в свои ряды больше детей в ответ на операции правоохранительных органов против их членов, поддерживаемые ООН.

Преступные группировки контролируют почти 80% Порт-о-Пренса. Вступление в банды часто является для детей единственным вариантом получить еду и кров.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, около 125 тыс. детей страдают от острого голода на Гаити. Около 2,7 млн человек живут на контролируемой бандами территории, включая 500 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что уровень нелегальной миграции в Европу не изменился с 2008 года.

Читайте также

ООН назвал Telegram «местом для преступных группировок»
ООН назвал Telegram "местом для преступных группировок"
В Пакистане зафиксирован всплеск новых случаев полиомиелита
В Пакистане зафиксирован всплеск новых случаев полиомиелита
Альпинист из Непала стал самым молодым покорителем всех 14 высочайших вершин мира
Альпинист из Непала стал самым молодым покорителем всех 14 высочайших вершин мира
Аксинья Титова
ООН Гаити 2024 год Преступления против несовершеннолетних Изнасилования
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Названы регионы Казахстана, которые 9 октября зальют сильные дожди
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
Деньги могут исчезнуть с банковских счетов: важное предупреждение от ЕНПФ
Реалити-шоу
Ольга Бузова уехала из России
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
Тест: Хорошо ли вы знаете карту мира
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: