Банды Гаити вовлекают в преступления все больше детей

Банды Гаити вовлекают в преступления и сексуализированное насилие все больше детей. В результате их нападения погибло 115 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, разгул преступных банд Гаити вовлекает все больше детей в преступную жизнь.

Согласно отчету, опубликованному в среду американской группой Human Rights Watch, сотни, возможно, тысячи детей присоединились к жестоким бандам за последние месяцы, члены которых заставляют детей совершать преступления и подвергают их сексуализированному насилию.

Предположительно, банды начали привлекать в свои ряды больше детей в ответ на операции правоохранительных органов против их членов, поддерживаемые ООН.

Преступные группировки контролируют почти 80% Порт-о-Пренса. Вступление в банды часто является для детей единственным вариантом получить еду и кров.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, около 125 тыс. детей страдают от острого голода на Гаити. Около 2,7 млн человек живут на контролируемой бандами территории, включая 500 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что уровень нелегальной миграции в Европу не изменился с 2008 года.

