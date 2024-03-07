В Индии пятилетний ребенок нашел и съел опасную ядовитую змею

В индийском штате Бихар пятилетний ребенок был госпитализирован после того, как съел опасную ядовитую змею, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание ETV Bharat, мальчик играл с другом и нашел мертвого индийского крайта. Они вместе приготовили его на огне и съели, не сообщив об этом взрослым.

По возвращении домой мать расспрашивала сына о змее, но тот испугался и молчал. Вскоре мальчик почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Однако врачам удалось его спасти.

Лечащий врач ребенка сообщил, что состояние ребенка стабильное.

Ранее сообщалось о другом происшествии, которое тоже произошло в Индии. Самодельное устройство взорвалось на территории университета в городе Импхал –столице штата Манипур на северо-востоке Индии.