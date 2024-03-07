Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Индии пятилетний ребенок нашел и съел опасную ядовитую змею

В Индии пятилетний ребенок нашел и съел опасную ядовитую змею, фото - Новости Zakon.kz от 07.03.2024 23:51 Фото: pixabay
В индийском штате Бихар пятилетний ребенок был госпитализирован после того, как съел опасную ядовитую змею, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание ETV Bharat, мальчик играл с другом и нашел мертвого индийского крайта. Они вместе приготовили его на огне и съели, не сообщив об этом взрослым.

По возвращении домой мать расспрашивала сына о змее, но тот испугался и молчал. Вскоре мальчик почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Однако врачам удалось его спасти.

Лечащий врач ребенка сообщил, что состояние ребенка стабильное. 

Ранее сообщалось о другом происшествии, которое тоже произошло в Индии. Самодельное устройство взорвалось на территории университета в городе Импхал –столице штата Манипур на северо-востоке Индии. 

Диана Абдуллаева
Индия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские собрались у мечетей Алматы
Полицейские собрались у мечетей Алматы
Казахстанцам необходимо уплатить налог на транспорт до 1 апреля
Казахстанцам необходимо уплатить налог на транспорт до 1 апреля
Минтруда Казахстана &quot;вводит&quot; единое пособие на детей
Минтруда Казахстана "вводит" единое пособие на детей
Сейсмолог, Алматы, землетрясение, пункты сбора
Сейсмолог обратился к алматинцам с просьбой оставаться в местах сбора населения
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: