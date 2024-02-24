Взрыв самодельного устройства в индийском университете привел к трагедии

При взрыве на территории университета в городе Импхал –столице штата Манипур на северо-востоке Индии – один человек погиб от полученных ранений в больнице, второй находится в критическом состоянии, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NDTV, в университете сработало самодельное взрывное устройство.

Как уточняется, пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

Между тем обострение напряженности в штате началось в мае 2023 года после того, как мигранты из племени мейтей потребовали получения статуса так называемой зарегистрированной касты. Этот статус дает некоторые привилегии, в том числе при устройстве на работу в государственные учреждения и при поступлении в высшие учебные заведения.

Требование мейтей вызвало возмущение племени куки, которое составляет 56% населения штата. В начале мая 2023 года организации куки провели марш протеста. После марша в штате вспыхнули массовые столкновения экстремистски настроенных элементов двух племен. По данным газеты The Times of India, в ходе столкновений погибли около 200 человек.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, еще двое пострадали в результате взрыва неустановленного устройства в Центре психологической помощи в Калмыкии.

