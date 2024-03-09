Он сказал "Поехали!": 90 лет со дня рождения Юрия Гагарина

Юрий Гагарин — первый космонавт СССР и мира, он погиб молодым, но вполне мог бы дожить до наших дней: 9 марта 2024 года исполняется 90 лет со дня его рождения, сообщает Zakon.kz.

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР. Отец, Алексей Гагарин, был плотником, мать, Анна Тимофеевна — работницей молочной фермы. Будущий космонавт был третьим из четырех детей, помимо него в семье было два брата и сестра, пишет Рамблер.

Гагарины жили зажиточно — крепкий дом, скотный двор, большой сад, огород, свои холсты и пряжа. Алексей Иванович Гагарин был из местных крестьян, а вот Анна Тимофеевна окончила начальную школу в Петербурге. В гимназию не пошла, не хватило средств, но была очень начитанной и прививала детям любовь к учебе.

По воспоминаниям односельчан, Юра с детства отличался требовательностью к себе, целеустремленностью, но "ботаником" не был, про него говорили: "живой, как ртуть".



Он имел много интересов: занимался фотографией, играл на всех подвернувшихся музыкальных инструментах, пусть и не все удавалось освоить.

После окончания войны в мае 1945 года Гагарины переехали в Гжатск (ныне Гагарин), где было проще прокормить семью — хозяйство разорили захватчики. Там в 1949 году Юра окончил шестой класс (тогда учились семилетками) и высказал желание продолжить учебу в Москве, где у них жили родственники. Он планировал поступить в ремесленное училище и с раннего возраста приобщиться к какой-нибудь профессии.

Набор в московские училища закончился раньше, чем он с родителями смог приехать в Москву. Тогда Гагарин поступил в Люберецкое ремесленное училище и параллельно пошел в вечернюю школу рабочей молодежи, где в 1951 году окончил седьмой класс. Параллельно он с отличием окончил училище по специальности формовщик-литейщик. Но дальнейшая его жизнь оказалась связана отнюдь не с литьем.

Все изменилось, когда он поступил в Саратовский индустриальный техникум на литейное отделение, желая повысить свою квалификацию и разряд.

Там молодого студента заметили как хорошего физкультурника — он еще с училища, несмотря на небольшой рост (165 см, по другим данным, даже меньше), занимался баскетболом. А еще — заинтересовали авиацией.

В 1954 году Юрий впервые пришел в Саратовский аэроклуб ДОСААФ, а в 1955 году на спортивном аэродроме Дубки совершил первый самостоятельный полет на самолете Як-18. Открыв для себя небо, он уже не останавливался. Всего за то время, что Гагарин состоял в аэроклубе, он совершил 196 полетов общей продолжительностью 42 часа 23 минуты.

По его собственным воспоминаниям, именно с доклада о работах Циолковского для этого клуба началась его "космическая биография". Слова о том, что человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство, поразили его воображение.

В итоге, когда в 1955 году он окончил техникум и был призван в армию, его дальнейшая судьба оказалась предопределена — Гагарина распределили в 1-е военное авиационное училище имени Ворошилова и приписали к воздушным войскам.

Начало карьеры Гагарина в авиации

В военном училище Юрий Гагарин обучался у известного летчика-инструктора Якова Акбулатова.

Перспективного юношу назначили помощником командира взвода, но его сослуживцы не оценили это решение: Гагарин оказался весьма строгим и требовательным сержантом.

Несогласные с его решениями подчиненные однажды даже сильно избили Юрия, так что он месяц провалялся на больничной койке, но высоких требований не снизил и тогда.

За штурвалом Гагарину удавалось все, кроме посадки. Самолет под его управлением вечно клевал носом и садился жестко, так что в какой-то момент даже встал вопрос об отчислении его из авиационного училища.

Гагарин едва не плакал и умолял оставить его, утверждая, что не может жить без неба.

Все решила наблюдательность начальника училища генерал-майора Василия Макарова: в какой-то момент он заметил, что Гагарин из-за невысокого роста просто не видит нос самолета и землю под нужным углом. Как только ему подложили на сиденье толстую подушку, ситуация резко выправилась. И в 1957 году Гагарин окончил училище с отличием.

К октябрю 1959 года за спиной Юрия Гагарина было в общей сложности 265 часов налета. Он служил в истребительной авиации в звании старшего лейтенанта и имел квалификацию "Военный летчик 3-го класса".

Как Юрий Гагарин попал в космонавты

5 января 1959 года Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР было принято решение начать отбор космонавтов для первого полета в космос на корабле "Восток-1". 20 кандидатов должны были выбрать и предоставить Военно-воздушные силы СССР.

Узнав об отборе, 9 декабря того же года Гагарин написал рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Через неделю Гагарина вызвали в Москву для прохождения обследования в Центральном научно-исследовательском авиационном госпитале. Медкомиссия признала его годным для космических полетов — Юрий был здоров, физически развит, уверен в себе и обладал нужным набором психологических качеств.

Невысокий рост Гагарина, из-за которого чуть не прервалась на взлете его авиационная карьера, здесь оказался только плюсом. Требования к первым космонавтам были такие: возраст – 25-30 лет, рост – не более 170 см, вес – не более 70-72 кг.



Главный конструктор Сергей Королев, проектировавший "Восток-1", был вынужден поставить ограничения по росту и весу, так как не был уверен, что более тяжелого пилота без проблем выведет в космос ракета-носитель.

Подготовка к полету в космос

11 января 1960 года по приказу главнокомандующего ВВС была организована специальная войсковая часть, куда вошла группа отобранных для полета в космос летчиков (Первый отряд космонавтов СССР). Зачисленный в эту группу Гагарин 11 марта вместе с семьей выехал к новому месту военной службы. Уже с 25 марта начались регулярные занятия и интенсивные тренировки будущих космонавтов.

Отобранные кандидаты должны были сдать множество тестов и пройти тренировки на способность к высотной и стратосферной адаптации, быстроту реакции, физическую выносливость, психическую уравновешенность.

Космос был неосвоенной территорией, и к первому полету за пределы земной атмосферы готовились буквально как к прыжку в неизведанное: нужно было предусмотреть любую внештатную экстремальную ситуацию.

Космонавтов готовили к посадке на воду, на землю, на деревья и — что страшнее всего — на территорию потенциального противника (а в разгаре была холодная война с США). На этот случай в набор советского космонавта входил пистолет — бесполезный в невесомости, он мог оказаться незаменимым в случае необходимости защиты военных секретов от вражеских агентов или обороны от принявших его за инопланетян соотечественников.

Конкуренция в Первом отряде была нешуточная. Ведь речь шла ни много ни мало о том, кто войдет в историю. Будущие космонавты должны были проявить себя во множестве областей, и далеко не все осилили эту гонку. Из двадцати претендентов в 1960 году отобрали шестерых, ими стали:

Юрий Гагарин, Герман Титов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский.

Их тренировками занялся знаменитый летчик-испытатель, Герой Советского Союза Марк Лазаревич Галлай.

Именно от него, кстати, его подопечные переняли манеру говорить "Поехали!" — эта фраза в исполнении руководителя звучала на каждой тренировке, к ней привыкли.

Юрий Гагарин не выделялся ничем особенным, про него никогда не говорили, что ему в чем-то "не было равных". Но он обладал дисциплиной, выдержкой, никогда не опаздывал и на длинной дистанции по сумме дисциплин оставил многих товарищей позади.

Герман Титов, второй космонавт планеты, говорил: "Когда Юру отобрали для полета, я ему очень завидовал. И никак не мог понять, почему он? Мы все были тренированы и психологически, и физически. Но потом понял: только Гагарин обладал отличным качеством — у него не было чувства зависти!"

На выбор первого космонавта, естественно, повлияло не только это.

Знаменитая история о том, что Королёв выбрал Гагарина за улыбку, — не более чем красивый миф. Гораздо большее значение имела его сила, надежность, образованность и психологическая устойчивость: даже когда космонавты проходили самое тяжелое испытание, 15 дней в изолированной комнате, где у нормального человека могут возникнуть галлюцинации из-за тишины, Гагарин стойко пережил эти две недели и — эти аудиозаписи сохранились — развлекая себя, пел песни.

Перед полетом в отряде было проведено тайное голосование среди космонавтов, где им предлагалось самим ответить на вопрос, кто из них больше подходит на роль первого человека в космосе.

Большинство, хотя они были конкурентами, первым номером назвали Гагарина. 23 марта 1961 он был назначен командиром отряда. А в апреле перед самым полетом на Государственной комиссии его утвердили в качестве первого космонавта. Его дублером должен был стать Герман Титов. Вторым дублером — Григорий Нелюбов.

Королёв и корабль "Восток-1"

Знакомство Юрия Гагарина с космическим кораблем "Восток" произошло за девять месяцев до его запуска.

В тот день главный конструктор Сергей Королёв встретился с шестью претендентами и показал им разные типы космических кораблей, в конце остановившись около "Востока". Он предложил будущим космонавтам посидеть в кресле пилота, и Гагарин вызвался первым. Причем в кабину он забрался, предварительно сняв ботинки, чем приятно впечатлил Королева. Он шепнул заместителю: "Этот, пожалуй, и полетит первым".

При строительстве "Востока-1" конструкторы часто вынуждены были выбирать неоптимальные, но простые и быстрые решения, потому что СССР пытался выиграть у США в космической гонке и отправить человека в космос первым любой ценой. Чтобы не задерживать пуск, решили отказаться от систем аварийного спасения на старте и от мягкой посадки корабля.

Также из конструкции убрали дублирующую тормозную установку, поскольку корабль, если бы его не удалось посадить сразу, все равно в течение десяти суток сошел бы с орбиты и затормозился об атмосферу. На эти же 10 суток рассчитывались и системы жизнеобеспечения.

И даже с миниатюрным Гагариным все оказалось не так гладко: суммарный вес космонавта, его скафандра и кресла превысил максимально допустимую нагрузку на 13,6 кг, поэтому инженеры демонтировали часть внутренней аппаратуры "Востока-1", чтобы сократить вес.

Первый полет человека в космос: как это было

Корабль "Восток-1" с пилотом Юрием Гагариным на борту стартовал 12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени. В самом начале подъема ракеты Гагарин произнес фразу "Поехали!", которая моментально стала крылатой.

Ракета-носитель отработала без замечаний и вывела корабль на орбиту, но не обошлось без накладок. На завершающем этапе не сработала система радиоуправления, которая должна была выключить двигатели 3-й ступени, и они отключились немного позже по таймеру, но в итоге корабль поднялся на 100 км выше расчетной точки орбиты.

Это ставило под угрозу сценарий аэродинамического торможения, если бы механизмы посадки тоже отказали: по разным оценкам, сход с такой орбиты мог занять от 20 до 50 дней, что не гарантировало выживание Гагарина. Однако после полет пошел штатно.

С орбиты поддерживалась связь с командным центром, которому Гагарин сообщал о своих ощущениях, состоянии корабля и наблюдениях. Он сообщил, что ему очень нравится вид Земли из космоса, в частности, произнес следующее:

"Наблюдаю облака над Землей, мелкие кучевые, и тени от них. Красиво, красота!.. Внимание! Вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол. Сначала радуга от самой поверхности Земли и вниз. Такая радуга переходит. Очень красиво!"

Гагарин также провел простейшие эксперименты: пил, ел, пытался делать записи. Это может показаться странным, но до него в космосе никто этого не делал, поэтому все данные о том, что происходило с человеком во время полета, были чрезвычайно важны для науки.

В конце полета тормозная двигательная установка успешно отработала, но из-за недобора импульса автоматика выдала запрет на штатное разделение отсеков. В результате в течение 10 минут перед входом в атмосферу корабль беспорядочно кувыркался со скоростью 1 оборот в секунду.

Гагарин решил не пугать руководителей полета и расплывчато сообщил о нештатной ситуации на борту корабля.

Когда отсеки наконец разделились из-за сгорания разделяющих кабелей в плотных слоях атмосферы, спуск "Востока" происходил по баллистической траектории с 8-10-кратными перегрузками, к которым заранее готовили космонавтов.

Но все равно спуск был испытанием не для слабонервных: из-за трения воздушных масс температура снаружи корабля достигала 3000-5000 градусов Цельсия, так что обшивка загорелась, а по стеклам иллюминаторов потекли струйки расплавленного металла. Кабина выдержала.

На высоте 7 км в соответствии с планом полета Гагарин катапультировался и спустился на парашюте, в то время как капсула тоже начала спускаться на парашюте отдельно от пилота.

Затруднения возникли уже на земле — в герметичном скафандре Гагарина заело клапан, через который должен был поступать наружный воздух, так что космонавт едва не задохнулся.

К счастью, проблему удалось решить, он избежал посадки в ледяную воду Волги и приземлился в Саратовской области, неподалеку от Энгельса, в районе сел Смеловка и Подгорное. Это было далековато от запланированного места посадки под Сталинградом, но руководство было готово к такому развитию событий. Зенитчиков ПВО предупредили заранее, чтобы они следили за спускающимися с неба "контейнерами" и передавали данные в командный центр.

Первыми человека, побывавшего в космосе, встретили местные жители: жена местного лесника Анна (Анихайят) Тахтарова и ее шестилетняя внучка Рита (Румия).

Впоследствии Рита вспоминала, что человек в громоздком оранжевом скафандре очень напугал их с мамой, но Гагарин криком "Мамаша, стойте, свои!" успокоил женщин и даже показал корабль, тоже севший неподалеку.

Тем временем знаменитый советский диктор Юрий Левитан объявил по радио:



"12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника "Восток" является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик, майор Гагарин Юрий Алексеевич".

Весь полет занял 108 минут (по другим данным, 106 минут), за это время "Восток-1" сделал один полный оборот вокруг Земли и приземлился на территории СССР, как и было запланировано.



Когда принималось решение о полете, многие, включая Гагарина, хотели сделать его более продолжительным. Но в ходе тестовых полетов собак было замечено, что на третьем-четвертом витке их самочувствие ухудшалось, так что во избежание этого решили ограничиться одним витком.

Слава первого космонавта

В Москве 14 апреля героя по настоянию генерального секретаря Никиты Хрущёва встречали грандиозным торжеством.

На подлете самолета с Гагариным к Москве к нему присоединилась воздушная эскадрилья из семи истребителей МиГ-17. Во Внуково, где села эта воздушная колонна, уже был подготовлен грандиозный прием: ликующая толпа, журналисты и кинооператоры, руководство страны, красная ковровая дорожка и оркестр, исполнявший авиамарш "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью".

После того как Гагарин под всеми этими взглядами прошел к Хрущёву и отрапортовал о выполнении задачи, ему предстояла поездка по Москве в открытом автомобиле, чтобы все советские граждане могли видеть "первого человека в космосе".

Несмотря на обрушившуюся на него славу, Юрий Гагарин не страдал от "звездной болезни". Крестьянский сын, росший в военное время, он держался с достоинством на высоких приемах и приветливо, по-простому — с рабочим людом.

Образ Гагарина широко тиражировался и использовался. С ним выпускали марки, монеты, плакаты, а его улыбка стала самой известной на Земле после разве что Моны Лизы. Сам Гагарин достаточно сдержанно относился к своей популярности.

Как погиб Юрий Гагарин

Несмотря на то, что Гагарин неоднократно просил снова отправить его в космос, вновь отправиться на орбиту ему так и не удалось.

Советское руководство не хотело рисковать главным символом победы в космическом противостоянии на новых опасных миссиях. Но от судьбы это героя не уберегло.

27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в авиационной катастрофе, выполняя тренировочный полет на самолете МиГ-15 УТИ. Несмотря на знакомую машину и руководство опытного инструктора Владимира Серёгина на соседнем кресле, полет закончился крушением вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области.

Тела летчиков были кремированы, прощание прошло 30 марта в Центральном Доме Советской Армии, а на Красной площади состоялся траурный митинг. По всей стране объявили минуту молчания.

Расследование причин катастрофы на долгие годы было засекречено.

Специальная государственная комиссия сделала вывод, что из-за изменившейся в полете воздушной обстановки экипаж вошел в вертикальное пике, из которого самолет не смог выйти, и погиб, столкнувшись с землей.

Наиболее вероятной причиной для такого странного поведения названа попытка уклонения от воздушного шара-зонда или другого самолета с попаданием в вихревой след.

Возможно, пилоты рассчитывали успеть вывести самолет из падения, но из-за неточных метеорологических данных или показаний приборов неверно оценили запас высоты. Технической неисправности самолета не выявили.

Награды и звания

Как первый космонавт СССР и мира Юрий Гагарин имеет множество званий, орденов и наград — как прижизненных, так и посмертных. Приведем лишь некоторые из них.

Герой Советского Союза (14 апреля 1961 года);



Герой Социалистического Труда СССР;

Герой Труда;

Летчик-космонавт СССР;

Заслуженный мастер спорта СССР;

Почетный гражданин 14 городов СССР и двух городов России (в том числе Калуга, Гагарин, Байконур, Смоленск), почетный гражданин Афин (Греция), Софии, Перника и Пловдива (Болгария), Лимасола и Фамагусты (Кипр), Сен-Дени (Франция), Тренчьянске Теплице (Словакия).

Ордена и медали:

Орден Ленина (СССР);

Орден Карла Маркса (ГДР);

Орден за заслуги в воздухоплавании (Бразилия);

Орден Звезды Индонезии II класса; Крест Грюнвальда I степени (Польша);

"Ожерелье Нила" (Египет);

Медаль "40 лет СССР";

Золотая авиационная медаль ФАИ (высшая награда международной федерации аэронавтики);



Золотая медаль имени Константина Циолковского "3а выдающиеся работы в области межпланетных сообщений" и др.

Кроме того, за первый полет от руководства СССР Гагарин в награду получил автомобиль "Волга", четырехкомнатную квартиру с меблировкой и премию 15 000 рублей, не считая более мелких подарков.