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Законодательство РК

Караганда отмечает 90-летие со дня основания

Караганда Фото: cityshow.me
10 февраля исполняется 90 лет со дня официального присвоения статуса города Караганде, сообщает Zakon.kz.

Статус города Караганда получила 10 февраля 1934 года. В 1857 году на территории нынешней Караганды возник Ивановский разрез — горная выработка по добыче каменного угля. В 1931 году шахтерское поселение Караганда преобразовано в рабочий поселок, с 1934 года — город.

На сегодняшний день Караганда является одним из крупнейших промышленных, экономических, научных и культурных центров Казахстана.

Какие праздничные мероприятия подготовлены в этот день для горожан и гостей Караганды, рассказали в областном акимате.

  • Дворец культуры горняков, 17:00

Гала-концерт "Қазыналы өлке – Қарағандым". Вход свободный. По окончании на площади перед ДКГ состоится лазерное шоу.

  • Концертный зал "Шалкыма", 17:00

Творческий вечер "Қазақ елі" заслуженного деятеля РК, дирижёра и композитора Али Алпысбаева с участием Карагандинского академического симфонического оркестра имени Еркегали Рахмадиева.

  • IT-хаб "Терриконовая долина", 16:00–23:00

Праздничная программа от Центра урбанистики.

  • Карагандинский областной историко-краеведческий музей, 09:00–18:00

Выставка "Арқа төріндегі кенді қала".

  • Галерея "Алтын гасыр", 16:00

Выставка "Караганда 90".

  • Карагандинский областной музей изобразительного искусства, 10:00–17:00

Выставка работ глухих и слабослышащих художников Караганды "Вдохновение".

Праздничный салют, к сожалению, отменили – из-за погодных условий. Об этом сообщил портал eKaraganda.

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