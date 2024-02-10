Караганда отмечает 90-летие со дня основания
Статус города Караганда получила 10 февраля 1934 года. В 1857 году на территории нынешней Караганды возник Ивановский разрез — горная выработка по добыче каменного угля. В 1931 году шахтерское поселение Караганда преобразовано в рабочий поселок, с 1934 года — город.
На сегодняшний день Караганда является одним из крупнейших промышленных, экономических, научных и культурных центров Казахстана.
Какие праздничные мероприятия подготовлены в этот день для горожан и гостей Караганды, рассказали в областном акимате.
- Дворец культуры горняков, 17:00
Гала-концерт "Қазыналы өлке – Қарағандым". Вход свободный. По окончании на площади перед ДКГ состоится лазерное шоу.
- Концертный зал "Шалкыма", 17:00
Творческий вечер "Қазақ елі" заслуженного деятеля РК, дирижёра и композитора Али Алпысбаева с участием Карагандинского академического симфонического оркестра имени Еркегали Рахмадиева.
- IT-хаб "Терриконовая долина", 16:00–23:00
Праздничная программа от Центра урбанистики.
- Карагандинский областной историко-краеведческий музей, 09:00–18:00
Выставка "Арқа төріндегі кенді қала".
- Галерея "Алтын гасыр", 16:00
Выставка "Караганда 90".
- Карагандинский областной музей изобразительного искусства, 10:00–17:00
Выставка работ глухих и слабослышащих художников Караганды "Вдохновение".
Праздничный салют, к сожалению, отменили – из-за погодных условий. Об этом сообщил портал eKaraganda.