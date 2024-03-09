Стало известно, кто выиграл корону "Мисс мира-2024"

Победительницей конкурса "Мисс мира-2024" стала 24-летняя участница из Чехии Кристина Пысзкова, сообщает Zakon.kz

По информации телеканала NDTV финал проходил в Индии, корону победительнице вручила предыдущая мисс мира Каролина Белявска из Польши.

Титул вице-мисс получила участница из Ливана Ясмина Зейтун. На пути к победе обаятельная блондинка обошла 114 остальных участниц. Россия не была представлена в финале.





Кристина Пысзкова - студентка, волонтер и модель международного агентства. У нее есть две научные степени - в области права и делового администрирования.

Ранее в конце ноября 2023 года в Сальвадоре завершился 72-й международный конкурс красоты "Мисс Вселенная". Корона победительницы на этот раз досталась 23-летней жгучей брюнетке из Никарагуа Шейннис Паласиос.