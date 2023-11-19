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Мисс Вселенная-2023 стала представительница Никарагуа

Шейннис Паласиос Фото: twitter/MissUniverse
В международном конкурсе "Мисс Вселенная-2023" одержала победу Шейнис Паласиос из Никарагуа, сообщает Zakon.kz.

Конкурс проходил в Сальвадоре, в нем приняли участие 84 кандидата из разных стран.

По итогам международного конкурса красоты 23-летняя Шейнис Паласиос из Никарагуа признана самой красивой девушкой Вселенной.

Шейнис стала первой женщиной из Никарагуа, выигравшей титул Мисс Вселенная. 

Паласиос родилась 31 мая 2000 года в Манагуа, Никарагуа. Она училась в Центральноамериканском университете и получила степень в области массовых коммуникаций. В то же время она играла в волейбол за университет. Рост девушки составляет 1,8 метра.

Казахстан на конкурсе "Мисс Вселенная" представляла 20-летняя Томирис Заир из Алматы. По национальности она казашка, принадлежит среднему жузу – величайшему историческому роду племени кыпшак. Ее рост – 179 сантиметров, вес – 52 килограмма. Она разносторонний человек, а еще говорит на шести языках.

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