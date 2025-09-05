Траур в Букингемском дворце: умерла герцогиня Кентская Екатерина

В возрасте 92 лет в Великобритании скончалась герцогиня Кентская Екатерина. Она была самым возрастным членом британской королевской семьи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun со ссылкой на Букингемский дворец, герцогиня была бунтаркой и большой любительницей музыки. Она нарушила королевский протокол, чтобы обнять финалистку Уимблдона, и отказалась от семейных обязанностей, чтобы преподавать музыку в государственной школе Халла, ученики которой ничего не знали о ее принадлежности к королевской семье.

Кроме того, она поддерживала музыкальные благотворительные организации. Среди поклонников спорта Екатерина была известна тем, что более 32 лет вручала трофеи победителям Уимблдонского турнира по теннису.



"С глубокой скорбью Букингемский дворец сообщает о кончине Ее королевского Высочества герцогини Кентской. Ее Высочество мирно скончалась прошлой ночью в Кенсингтонском дворце в окружении своей семьи", – говорится в заявлении канцелярии короля Чарльза III.

Уточняется, что в знак траура над Букингемским дворцом приспущен флаг.

The Duchess of Kent, who famously broke royal protocol to hug a Wimbledon runner-up and stepped away from family duties to teach music in a public school, has died, Buckingham Palace announced Friday. She was 92. https://t.co/bJwPolykxO pic.twitter.com/GSHKuaR222 — The Australian (@australian) September 5, 2025

