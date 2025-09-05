#АЭС в Казахстане
Мир

Траур в Букингемском дворце: умерла герцогиня Кентская Екатерина

умерла герцогиня Кентская Екатерина, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 18:32 Фото: wikipedia/герцогиня Кентская Екатерина
В возрасте 92 лет в Великобритании скончалась герцогиня Кентская Екатерина. Она была самым возрастным членом британской королевской семьи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Sun со ссылкой на Букингемский дворец, герцогиня была бунтаркой и большой любительницей музыки. Она нарушила королевский протокол, чтобы обнять финалистку Уимблдона, и отказалась от семейных обязанностей, чтобы преподавать музыку в государственной школе Халла, ученики которой ничего не знали о ее принадлежности к королевской семье.

Кроме того, она поддерживала музыкальные благотворительные организации. Среди поклонников спорта Екатерина была известна тем, что более 32 лет вручала трофеи победителям Уимблдонского турнира по теннису.

"С глубокой скорбью Букингемский дворец сообщает о кончине Ее королевского Высочества герцогини Кентской. Ее Высочество мирно скончалась прошлой ночью в Кенсингтонском дворце в окружении своей семьи", – говорится в заявлении канцелярии короля Чарльза III.

Уточняется, что в знак траура над Букингемским дворцом приспущен флаг.

Ранее сообщалось, что в возрасте 91 года умер итальянский модельер Джорджо Армани.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
