Американский фермер пытался вывести гигантский гибридный вид овец

80-летний житель Монтаны признал себя виновным в двух тяжких преступлениях против дикой природы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Abcnews, американский фермер тайно пытался вывести гигантский гибридный вид овец для продажи охотничьим хозяйствам.

Артур "Джек" Шуберт – владелец ранчо "альтернативного животноводства". Здесь он и занимался выведением нового вида овец.

Как выяснилось позднее, мужчина отправлял генетический материал от баранов в лабораторию для создания клонированных эмбрионов, которые затем имплантировал овцам на своем ранчо. Получившийся гибридный вид он назвал "Горным королем Монтаны".

По данным Минюста, Артуру Шубарту грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения и штрафа в размере до 250 тыс. долларов по каждому пункту обвинения.