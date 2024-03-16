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Американский фермер пытался вывести гигантский гибридный вид овец

овцы, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 12:42 Фото: freepik
80-летний житель Монтаны признал себя виновным в двух тяжких преступлениях против дикой природы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Abcnews, американский фермер тайно пытался вывести гигантский гибридный вид овец для продажи охотничьим хозяйствам. 

Артур "Джек" Шуберт – владелец ранчо "альтернативного животноводства". Здесь он и занимался выведением нового вида овец.

Как выяснилось позднее, мужчина отправлял генетический материал от баранов в лабораторию для создания клонированных эмбрионов, которые затем имплантировал овцам на своем ранчо. Получившийся гибридный вид он назвал "Горным королем Монтаны".

По данным Минюста, Артуру Шубарту грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения и штрафа в размере до 250 тыс. долларов по каждому пункту обвинения.

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