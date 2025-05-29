#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
509.26
574.75
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
509.26
574.75
6.46
Происшествия

В Кызылординской области подросток ударил ножом сверстника и получил шесть лет колонии

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 23:36 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Кызылординской области суд признал виновным 17-летнего подростка по делу о нанесении тяжких телесных повреждений сверстнику, сообщает Zakon.kz.

Об этом 29 мая сообщает специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних региона.

Инцидент произошел 3 февраля 2025 года. Как установило следствие, подросток 2007 года рождения поссорился со своим знакомым – также несовершеннолетним – после того, как тот нецензурно выразился в его адрес и повалил его на землю. Испытывая унижение и злость, обвиняемый вернулся из дома с ножом и ударил оппонента в область грудной клетки.

Суд квалифицировал действия подсудимого по пункту 11 части 2 статьи 106 Уголовного кодекса Казахстана (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия) и приговорил его к шести годам лишения свободы.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Подростка безжалостно избили одноклассники в Атырауской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
"Школьника задушили на уроке": информацию прокомментировали в полиции Туркестанской области
Происшествия
19:30, Сегодня
"Школьника задушили на уроке": информацию прокомментировали в полиции Туркестанской области
Мужчина из-за ревности убил жену в ЗКО
Происшествия
12:57, Сегодня
Мужчина из-за ревности убил жену в ЗКО
В Казахстане произошло землетрясение
Происшествия
12:34, Сегодня
В Казахстане произошло землетрясение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: