В Кызылординской области подросток ударил ножом сверстника и получил шесть лет колонии
Об этом 29 мая сообщает специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних региона.
Инцидент произошел 3 февраля 2025 года. Как установило следствие, подросток 2007 года рождения поссорился со своим знакомым – также несовершеннолетним – после того, как тот нецензурно выразился в его адрес и повалил его на землю. Испытывая унижение и злость, обвиняемый вернулся из дома с ножом и ударил оппонента в область грудной клетки.
Суд квалифицировал действия подсудимого по пункту 11 части 2 статьи 106 Уголовного кодекса Казахстана (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия) и приговорил его к шести годам лишения свободы.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Подростка безжалостно избили одноклассники в Атырауской области.