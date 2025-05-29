В Кызылординской области подросток ударил ножом сверстника и получил шесть лет колонии

Об этом 29 мая сообщает специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних региона.

Инцидент произошел 3 февраля 2025 года. Как установило следствие, подросток 2007 года рождения поссорился со своим знакомым – также несовершеннолетним – после того, как тот нецензурно выразился в его адрес и повалил его на землю. Испытывая унижение и злость, обвиняемый вернулся из дома с ножом и ударил оппонента в область грудной клетки.