Момент падения гимнастки в Новосибирском цирке сняли зрители

Во время показа шоу "Королевский цирк" на манеже Новосибирского цирка во время исполнения элемента в воздушном номере "Коронация" п/р В. Дулича сорвалась гимнастка Елизавета Чумакова. Зрители случайно сняли падение на видео, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации продюсерского центра, карета скорой медицинской помощи оперативно госпитализировала артистку в Городскую клиническую больницу № 1, где ее осмотрели, сделали КТ и оказали высококвалифицированную помощь.

"Елизавета находится в сознании, прямо сейчас проходит полное обследование. Ситуация находится под контролем специалистов. Сейчас жизни и здоровью артистки ничего не угрожает. На данный момент врачи занимаются выставлением диагноза", – говорится в сообщении.

Поклонникам артистки пообещали, что она обязательно выйдет с обращением ко всем зрителям и коллегам.

"Благодарим всех за слова поддержки. Цирк – это живое искусство и, увы, никто не застрахован от травм. Все будет хорошо", – резюмировали в цирке.





Ранее похожий случай произошел в Омском цирке. Тогда зрители тоже сняли момент падения сотрудницы Цирка Филатовых на видео. На кадрах видно, что во время того, как девушка и ее партнер начали подниматься под купол цирка, гимнастка не удержалась и упала на манеж.