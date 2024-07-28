Гимнастка сорвалась во время исполнения циркового номера в России

Фото: Королевский цирк Гии Эрадзе

Продюсерский центр "Королевский цирк Гии Эрадзе" заявил о том, что воздушная гимнастка сорвалась во время исполнения номера в цирке Кисловодска и попала в больницу, сообщает Zakon.kz.

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