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Гимнастка сорвалась во время исполнения циркового номера в России

гимнастка упала во время выступления в России, фото - Новости Zakon.kz от 28.07.2024 22:11 Фото: Королевский цирк Гии Эрадзе
Продюсерский центр "Королевский цирк Гии Эрадзе" заявил о том, что воздушная гимнастка сорвалась во время исполнения номера в цирке Кисловодска и попала в больницу, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, ее жизни ничего не угрожает.

"Сегодня во время показа шоу "Бурлеск" (совместный проект продюсерского центра "Королевский цирк" Гии Эрадзе и компании Росгосцирк) на манеже Кисловодского цирка во время исполнения элемента в воздушном номере "Погружаясь в любовь"… сорвалась гимнастка Диляра Бикмаева", – написала пресс-служба продюсерского центра в соцсети ВКонтакте.

Также сообщается, что карета скорой медицинской помощи оперативно госпитализировала артистку, ей оказали необходимую помощь.

Региональное СУСК сообщило, что проводит по данному факту проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее, в марте, момент падения гимнастки зрители сняли в Новосибирском цирке.

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