Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Неизвестные открыли стрельбу в "Крокус сити холле" в Москве

Неизвестные открыли стрельбу в &quot;Крокус сити холл&quot; в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2024 22:44 Фото: Telegram/112
Стрельба произошла в пятницу, 22 марта, в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, есть раненые, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь.

Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". 

"В партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые", – сообщил корреспондент агентства.

По его словам, "после этого бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар".

"Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться", – рассказал журналист.

В здании начался пожар.

Читайте также

Теракт в московском в &quot;Крокус сити холле&quot;: что известно к этому часу
Теракт в московском "Крокус сити холле": что известно к этому часу
актер
Укусивший официантку актер из "Слова пацана" в суде пожаловался на условия в ИВС
Иран призвал не препятствовать отправке помощи в сектор Газа
Иран призвал не препятствовать отправке помощи в сектор Газа
Диана Абдуллаева
Россия Москва
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области: без воды остались жители села Каргалы
Грязевой поток сошел с гор в Алматинской области: без воды остались жители села Каргалы
Пуск корабля &quot;Союз МС-25&quot; с Байконура отменили буквально за минуту до вылета
Пуск корабля "Союз МС-25" с Байконура отменили буквально за минуту до вылета
Наурыз-коже, бешбармак, казы: Минздрав обратился к казахстанцам
Наурыз-коже, бешбармак, казы: Минздрав обратился к казахстанцам
Где находится Карим Масимов
Где находится Карим Масимов
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: