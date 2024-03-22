Неизвестные открыли стрельбу в "Крокус сити холле" в Москве

Стрельба произошла в пятницу, 22 марта, в концертном зале "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы, есть раненые, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, как минимум три человека в камуфляже открыли огонь.

Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

"В партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Точно есть раненые", – сообщил корреспондент агентства.

По его словам, "после этого бросили гранату или зажигательную шашку, в результате начался пожар".

"Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15-20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться", – рассказал журналист.

В здании начался пожар.

