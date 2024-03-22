Теракт в московском "Крокус сити холле": что известно к этому часу

Фото: pixabay

Неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по посетителям концертного залеа "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы. Что известно к этому часу – в материале Zakon.kz.

Российские СМИ и паблики сообщают: Известно о 14 погибших во время стрельбы в "Крокус Сити Холл", еще, как минимум, 42 человека получили ранения.

Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около ста человек.

Треть здания "Крокус сити холла" охвачена пожаром, идет густой черный дым. На место прибывают дополнительные силы пожарных. Скорые эвакуируют раненых.

Крыша "Крокус Сити Холл" в Красногорске начала рушиться.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в "Крокусе". Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место теракта.

Белый дом прокомментировал произошедшее в "Крокусе": США в курсе сообщений о стрельбе, считают кадры с места происшествия "ужасающими". Ранее сообщалось, что в партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". Читайте также Неизвестные открыли стрельбу в "Крокус сити холле" в Москве Укусивший официантку актер из "Слова пацана" в суде пожаловался на условия в ИВС Иран призвал не препятствовать отправке помощи в сектор Газа

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