Теракт в московском "Крокус сити холле": что известно к этому часу
Фото: pixabay
Неизвестные в камуфляже открыли стрельбу по посетителям концертного залеа "Крокус сити холл" на северо-западе Москвы. Что известно к этому часу – в материале Zakon.kz.
Российские СМИ и паблики сообщают:
- Известно о 14 погибших во время стрельбы в "Крокус Сити Холл", еще, как минимум, 42 человека получили ранения.
- Из подвала "Крокус Сити Холла" вывели около ста человек.
- Треть здания "Крокус сити холла" охвачена пожаром, идет густой черный дым. На место прибывают дополнительные силы пожарных. Скорые эвакуируют раненых.
- Крыша "Крокус Сити Холл" в Красногорске начала рушиться.
- Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в "Крокусе". Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место теракта.
- Белый дом прокомментировал произошедшее в "Крокусе": США в курсе сообщений о стрельбе, считают кадры с места происшествия "ужасающими".
Ранее сообщалось, что в партер "Крокус сити холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".
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