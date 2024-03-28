Британия назвала условие, при котором Ассанжа не экстрадируют в США

Власти Великобритании не собираются экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, пока ему может грозить там смертная казнь, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на члена палаты лордов британского парламента от консервативной партии лорд Ричарда Балфа.

"Уверен, что адвокаты Джулиана Ассанжа будут подавать апелляции так долго, как только смогут", – отметил парламентарий.

По его словам, правительство Соединенного Королевства не захочет экстрадировать Ассанжа без гарантий, что ему не вынесут приговор о смертной казни.

Балф добавил, что соглашение об экстрадиции имеет изъяны и накладывает неравные обязательства на Лондон по отношению к Вашингтону.

Ассанж был взят под стражу и помещен в лондонскую тюрьму Белмарш после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в британской столице в апреле 2019 года. Уже больше четырех лет Вашингтон добивается у Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимает все новые попытки этого не допустить.

Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

