Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Британия назвала условие, при котором Ассанжа не экстрадируют в США

основатель организации WikiLeaks, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 19:04 Фото: wikimedia.org
Власти Великобритании не собираются экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, пока ему может грозить там смертная казнь, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на члена палаты лордов британского парламента от консервативной партии лорд Ричарда Балфа.

"Уверен, что адвокаты Джулиана Ассанжа будут подавать апелляции так долго, как только смогут", – отметил парламентарий.

По его словам, правительство Соединенного Королевства не захочет экстрадировать Ассанжа без гарантий, что ему не вынесут приговор о смертной казни.

Балф добавил, что соглашение об экстрадиции имеет изъяны и накладывает неравные обязательства на Лондон по отношению к Вашингтону.

Ассанж был взят под стражу и помещен в лондонскую тюрьму Белмарш после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в британской столице в апреле 2019 года. Уже больше четырех лет Вашингтон добивается у Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимает все новые попытки этого не допустить.

Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

Читайте также

Япония, красный рис, смерти, пищевая добавка
Смертельные пищевые добавки переполошили Японию
Япония
Японцы перешли на производство подгузников для взрослых
Природа
Женщина подобрала пушистый помпон, перепутав его с ежом
Елена Беляева
Ассанж Джулиан Великобритания США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
В Казахстане мошенники придумали схему с посылками по неправильным адресам
Ливень, снег и тепло до +23°С ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте
Ливень, снег и тепло до +23°С ожидаются в Астане, Алматы и Шымкенте
Асфальт ушел под землю в Актобе
Асфальт ушел под землю в Актобе
Республиканскую трассу затопило в ЗКО
Республиканскую трассу затопило в ЗКО
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: