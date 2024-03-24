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Депутат от Консервативной партии Норвегии предложила разрешить продажу пива на стадионах

Стадион, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 03:32 Фото: pixabay
Консервативная партия Норвегии заявила, что планирует разрешить употребление алкоголя на норвежских футбольных стадионах, сообщает Zakon.kz.

С таким предложением в пятницу 22 марта неожиданно выступила член Консервативной партии Норвегии Турид Кристенсен.

"Это часто приятно как для публики, так и для клубов, потому что это обеспечивает им больший доход", – сказала депутат Турид Кристенсен.

Однако ни Норвежская футбольная ассоциация, ни Норвежская спортивная ассоциация не заинтересовались этим предложением.

В начале марта короля Норвегии госпитализировали из-за проблем с сердцем.

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Алия Абди
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