Депутат от Консервативной партии Норвегии предложила разрешить продажу пива на стадионах

Консервативная партия Норвегии заявила, что планирует разрешить употребление алкоголя на норвежских футбольных стадионах, сообщает Zakon.kz.

С таким предложением в пятницу 22 марта неожиданно выступила член Консервативной партии Норвегии Турид Кристенсен.

"Это часто приятно как для публики, так и для клубов, потому что это обеспечивает им больший доход", – сказала депутат Турид Кристенсен.

Однако ни Норвежская футбольная ассоциация, ни Норвежская спортивная ассоциация не заинтересовались этим предложением.

В начале марта короля Норвегии госпитализировали из-за проблем с сердцем.