После солнечного затмения американцы принялись гуглить, почему болят глаза
На необычный взлет поисковых запросов обратил внимание редактор The Wall Street Journal Шалом Гудман. Об этом 8 апреля он рассказал на своей странице в Х.
People's eyes are hurting, and they're seeking answers pic.twitter.com/RZEPGKdvgk— Shalom Goodman (@ShalomGood) April 8, 2024
Известно, что небесное явление можно было наблюдать около полудня на Западном побережье и около двух часов дня на Восточном. Согласно Google Trends, на это же время приходится пик поисковых запросов по словам "почему болят глаза" и "почему у меня болят глаза".
Фото: X/ShalomGood
Интересна и география события. Лучше всего затмение было видно в штатах Мэн, Род-Айленд, Пенсильвания, Западная Вирджиния, Индиана, Арканзас и Техас. И именно в этих регионах американцы задавались вопросом о боли в глазах чаще всего. Предположительно, взлет числа запросов связан с тем, что наблюдение за затмением без защитных средств может вызывать боль в глазах, покраснение и слезоточивость.
NASA опубликовало видео солнечного затмения. Оно продлилось более пяти часов.