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После солнечного затмения американцы принялись гуглить, почему болят глаза

Google, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 04:00 Фото: pixabay
8 апреля жители нескольких штатов США наблюдали за солнечным затмением. Сразу после него американцы стали активно гуглить, почему у них болят глаза, сообщает Zakon.kz.

На необычный взлет поисковых запросов обратил внимание редактор The Wall Street Journal Шалом Гудман. Об этом 8 апреля он рассказал на своей странице в Х.

Известно, что небесное явление можно было наблюдать около полудня на Западном побережье и около двух часов дня на Восточном. Согласно Google Trends, на это же время приходится пик поисковых запросов по словам "почему болят глаза" и "почему у меня болят глаза".

Солнечное затмение, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2024 04:00

Фото: X/ShalomGood

Интересна и география события. Лучше всего затмение было видно в штатах Мэн, Род-Айленд, Пенсильвания, Западная Вирджиния, Индиана, Арканзас и Техас. И именно в этих регионах американцы задавались вопросом о боли в глазах чаще всего. Предположительно, взлет числа запросов связан с тем, что наблюдение за затмением без защитных средств может вызывать боль в глазах, покраснение и слезоточивость.

NASA опубликовало видео солнечного затмения. Оно продлилось более пяти часов.

Алия Абди
США NASA
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