Зоопарк показал реакцию животных на солнечное затмение

Ролик опубликован в соцсетях зоопарка. В подписи к нему сообщается, что реакция животных была разной. Кто-то не обратил внимание на внезапную темноту. А, например, слоны и гориллы, направились в свои "домики", как бы готовясь ко сну. А вот американские журавли принялись "танцевать" и громко кричать.

Сняли сотрудники зоопарка и реакцию посетителей. Которые были в полном восторге и от наступившей темноты и от вернувшегося солнца, которое встретили аплодисментами.

WATCH our animals react to the solar eclipse! 🌑☀️ While most carried on as usual during totality, many of our animals like the gorillas and elephants began their nighttime routine by heading indoors. #DallasZoo #SolarEclipse #Eclipse2024 pic.twitter.com/gxQKwZtXZH