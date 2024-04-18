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Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс могут сняться в новом фильме Скорсезе

Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс могут сняться в новом фильме Скорсезе, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2024 18:58 Фото: wikimedia
Популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо может сыграть главную роль в байопике о музыканте и артисте Фрэнке Синатре. Также в фильме хотят задействовать Дженнифер Лоуренс, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Variety, режиссером картины выступит американский кинорежиссер Мартин Скорсезе. По данным инсайдеров, главная роль может достаться Леонардо Ди Каприо. Кроме того, сообщается, что на роль второй жены музыканта Авы Гарднер хотят пригласить звезду "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс.

Иностранные СМИ пишут, что теперь создатели намерены решить проблему прав на экранизацию, поскольку дочь Синатры Тина пока не дала своего согласия.

Отметим, что Скорсезе считает Ди Каприо гением кинематографа. За 23 года он снял актера в шести своих фильмах.

Ранее один из самых востребованных и любимых публикой актеров Голливуда Леонардо Ди Каприо обратился к правительству Казахстана.

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