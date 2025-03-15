Истребитель упал во время учений около поселка в Китае

Фото: pixabay

15 марта истребитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК) потерпел крушение во время учений в южной китайской провинции Хайнань, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Epoch Times, пилот смог успешно катапультироваться с парашютом. "Около 13:00 (10:30 по времени Астаны) 15 марта истребитель военно-морского командования Южной зоны боевого командования НОАК потерпел крушение во время учений и упал в открытом пространстве недалеко от поселка Цзялай уезда Линьгао провинции Хайнань", – говорится в сообщении. Отмечается, что причины произошедшего выясняются.

💥 解放军战机海南坠毁，官方罕见承认！



🔥 3月15日，解放军南部战区海军一架战斗机在海南临高县坠毁，飞行员低空跳伞逃生。社交平台流传的视频显示，战机几乎垂直坠地，随即猛烈爆炸起火，现场浓烟滚滚，村民围观。官方未公布具体机型，疑似歼-15或歼-11。



⚠… pic.twitter.com/LA4TL6ir38 — 大紀元爆料平台 (@china_epoch) March 15, 2025 Ранее сообщалось, что пассажиры пострадали во время экстренной посадки самолета в Португалии.

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