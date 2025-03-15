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Мир

Истребитель упал во время учений около поселка в Китае

истребитель упал во время учений около поселка в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 22:32 Фото: pixabay
15 марта истребитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК) потерпел крушение во время учений в южной китайской провинции Хайнань, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Epoch Times, пилот смог успешно катапультироваться с парашютом.

"Около 13:00 (10:30 по времени Астаны) 15 марта истребитель военно-морского командования Южной зоны боевого командования НОАК потерпел крушение во время учений и упал в открытом пространстве недалеко от поселка Цзялай уезда Линьгао провинции Хайнань", – говорится в сообщении.

Отмечается, что причины произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что пассажиры пострадали во время экстренной посадки самолета в Португалии.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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