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В США прошел конкурс красоты для бульдогов

В США прошел конкурс красоты для бульдогов, фото - Новости Zakon.kz от 23.04.2024 04:04 Фото: pixabay
Победителем американского собачьего конкурса красоты, а именно "Самым красивым бульдогом" в этом году стал пес по кличке Тыковка, сообщает Zakon.kz.

По информации Ruptly соревнование проходит уже 45-й раз. Перед жюри стояла непростая задача - выбрать самого обаятельного и привлекательного сразу из 30 собак. При этом правил в конкурсе, можно сказать, никаких - нужно просто соответствовать породе и понравиться судьям.


Чтобы победить хозяева шли на различные ухищрения, одевая своих любимцев в самые необычные костюмы. В итоге, обойдя всех конкурентов, победу одержала бульдог по кличке Тыковка. За победу ей вручили корону, мантию и торт.


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