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Конкурс красоты среди летучих мышей провели в США

Конкурс красоты, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 08:20 Фото: Instagram/mypubliclands
В США прошел ежегодный конкурс красоты среди летучих мышей, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из соцсетей организатора конкурса. Им выступило Бюро по управлению земельными ресурсами.

Конкурс выиграла летучая мышь из Орегона по кличке Хриплый Поттер. В финале она обогнала мышь из Айдахо и других участников по прозвищам Сэр-Флэпс-А-Лот, Роберт Баттинсон и Бэтлор Свифт. Победителя конкурса выбирали пользователи в соцсетях Бюро.

В прошлом году титул достался Уильяму Шекспиру, самке ушастой летучей мыши Таунсенда из южного Орегона.

Конкурс красоты, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 08:20

Фото: Instagram/mypubliclands

В 2022 году победителем была признана каньонная летучая мышь по имени Барбара, также из южного Орегона.

Конкурс красоты, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 08:20

Фото: Instagram/mypubliclands

Федеральное агентство проводит конкурс с 2019 года, чтобы повысить осведомленность об экологической важности этого животного. Техник по охране дикой природы Эмма Буск отметила, что летучие мыши играют ключевую роль в окружающей среде, питаясь насекомыми и опыляя цветы и фруктовые деревья. Но они все чаще сталкиваются:

  • с угрозой потери среды обитания;
  • болезнями и световым загрязнением;
  • их часто воспринимают как переносчиков страшных болезней.
"Менее 1% всех популяций летучих мышей на самом деле являются носителями бешенства, и вероятность передачи заболевания от летучей мыши к человеку очень мала", – сказала она.

По словам специалиста, она надеется, что это мероприятие вызовет больше любви к единственному летающему млекопитающему.

А недавний пожар в приюте для животных на севере США унес жизни более 40 собак.

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