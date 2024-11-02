Конкурс красоты среди летучих мышей провели в США
Об этом стало известно из соцсетей организатора конкурса. Им выступило Бюро по управлению земельными ресурсами.
Конкурс выиграла летучая мышь из Орегона по кличке Хриплый Поттер. В финале она обогнала мышь из Айдахо и других участников по прозвищам Сэр-Флэпс-А-Лот, Роберт Баттинсон и Бэтлор Свифт. Победителя конкурса выбирали пользователи в соцсетях Бюро.
В прошлом году титул достался Уильяму Шекспиру, самке ушастой летучей мыши Таунсенда из южного Орегона.
Фото: Instagram/mypubliclands
В 2022 году победителем была признана каньонная летучая мышь по имени Барбара, также из южного Орегона.
Фото: Instagram/mypubliclands
Федеральное агентство проводит конкурс с 2019 года, чтобы повысить осведомленность об экологической важности этого животного. Техник по охране дикой природы Эмма Буск отметила, что летучие мыши играют ключевую роль в окружающей среде, питаясь насекомыми и опыляя цветы и фруктовые деревья. Но они все чаще сталкиваются:
- с угрозой потери среды обитания;
- болезнями и световым загрязнением;
- их часто воспринимают как переносчиков страшных болезней.
"Менее 1% всех популяций летучих мышей на самом деле являются носителями бешенства, и вероятность передачи заболевания от летучей мыши к человеку очень мала", – сказала она.
По словам специалиста, она надеется, что это мероприятие вызовет больше любви к единственному летающему млекопитающему.
А недавний пожар в приюте для животных на севере США унес жизни более 40 собак.