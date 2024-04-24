Гитару Джона Леннона из фильма "На помощь!" планируют продать за 2,4 млн долларов

23 апреля стало известно, что гитара музыканта Джона Леннона из фильма "На помощь!", снятого в 1965 году, будет выставлена на аукционе в США в конце мая, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Rolling Stone, речь идет об обнаруженной на чердаке 12-струнной акустической гитаре Framus. На ней во время работы над альбомами Help! и Rubber Soul, помимо Леннона, играл участник рок-группы Beatles Джордж Харрисон.

Отмечается, что торги под названием Music Icons состоятся в аукционном доме Julien's Auctions 29 и 30 мая, эксперты предварительно оценили лот в 600-800 тыс. долларов. Специалисты уточняют, что итоговая цена превысит 2,4 млн долларов.





"Найти этот замечательный инструмент – все равно что найти потерянную работу Рембрандта или Пикассо, и гитара все еще выглядит и играет отлично, а пролежала на чердаке более 50 лет", – сказал сооснователь и исполнительный директор Julien's Auctions Даррен Джулиан.

Ранее в Лондоне выставили на аукцион за 25 млн евро картину, принадлежавшую Наполеону Бонапарту.

