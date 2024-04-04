Принадлежавшую Наполеону Бонапарту картину выставили на аукцион за 25 млн евро

Картина "Отдых на пути в Египет", созданная итальянским живописцем Тицианом Вечеллио в 1512 году, выставлена на аукцион Christie's в Лондоне за 25 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета The Times, полотно будет представлено на торгах английского дома впервые почти за 150 лет. Christie's считает "Отдых на пути в Египет" ранним шедевром Тициана, поскольку работа была написана мастером в возрасте чуть более 20 лет.

Отмечается, что среди прежних владельцев картины – французский император Наполеон I Бонапарт, а также австрийская эрцгерцогиня из династии Габсбургов, королева-консорт Саксонии Мария Терезия Австрийская.

В 1995 году полотно было похищено. Через семь лет его обнаружили в полиэтиленовом пакете без рамы на автобусной остановке в Лондоне.

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