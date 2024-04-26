Французский футболист подал в суд на разработчиков вакцины от коронавируса
Согласно информации France Bleu, игрок завершил карьеру в возрасте 29 лет и теперь хочет установить связь между своей вакцинацией и несколькими травмами, которые за ней последовали. При этом Тамузо подчеркнул, что сам не уверен в наличии этой связи.
Француз вакцинировался летом 2021 года, после чего у него произошло воспаление коленного сухожилия и разрыв ахиллова сухожилия. Игрок обратился к врачам, которые высказали предположение, что травмы Тамузо могут быть следствием побочного эффекта вакцины. Первое судебное заседание состоится 2 июля в Париже.
Тамузо – воспитанник "Осера". Он также выступал за португальский "Маритиму", а его последним клубом была команда "Лаваль" из второго по силе французского дивизиона.
Ранее вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова в кулуарах сената рассказала, почему затянулась регистрация казахстанской вакцины против коронавируса QazVac Всемирной организацией здравоохранения.