Французский футболист подал в суд на разработчиков вакцины от коронавируса

Бывший полузащитник "Осера" и молодежной сборной Франции по футболу Франсуа-Ксавье Фуму Тамузо подал в суд на компании Pfizer и BioNTech, которые разработали вакцину от коронавируса, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации France Bleu, игрок завершил карьеру в возрасте 29 лет и теперь хочет установить связь между своей вакцинацией и несколькими травмами, которые за ней последовали. При этом Тамузо подчеркнул, что сам не уверен в наличии этой связи.

Француз вакцинировался летом 2021 года, после чего у него произошло воспаление коленного сухожилия и разрыв ахиллова сухожилия. Игрок обратился к врачам, которые высказали предположение, что травмы Тамузо могут быть следствием побочного эффекта вакцины. Первое судебное заседание состоится 2 июля в Париже.

Тамузо – воспитанник "Осера". Он также выступал за португальский "Маритиму", а его последним клубом была команда "Лаваль" из второго по силе французского дивизиона.

Ранее вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова в кулуарах сената рассказала, почему затянулась регистрация казахстанской вакцины против коронавируса QazVac Всемирной организацией здравоохранения.