Водитель из Караганды подает в суд на "КазАвтоЖол"

Карагандинский автовладелец Ермек Карибаев подает в суд на национальную компанию "КазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.

Причина в том, что двигаясь по трассе Караганда – Астана, он и другой водитель въехали в лежащий на пути столб. Опору освещения предположительно сорвало сильным ветром. Вот только водители уверены, что столб был слабо закреплен, из-за чего их авто сильно пострадали, передает "Седьмой канал".

"Скорость была разрешенная 100-110 км в час, внезапно передо мной появилось препятствие в виде упавшего столба. На всем ходу я даже не успел среагировать и две машины совершили столкновение с данным световым прибором. В тот злополучный столб влетели сразу два авто", – рассказывает Ермек Карибаев.

Его машина пострадала сильнее. Мужчина, конечно, рад, что отделался испугом и чудом остался жив. Но все же намерен наказать всех виновных в происшествии. Карагандинец уверен, что опора была слаба закреплена, из-за чего и упала на проезжую часть.

Водители уверены, что ответственные за трассу, в частности, взимающие с проезда по ней деньги с людей, должны обеспечивать полную безопасность на дорожном участке. В противном случае необходимо возмещать причиненный ущерб. В самой компании не согласны с претензиями автовладельцев.

Специалисты нацкомпании винят во всем ветер, говорят, порывы были очень сильными и столб не выдержал. Сами водители уже наняли адвокатов и намерены добиваться полной компенсации от "КазАвтоЖола". Они также предупреждают других участников движения об опасности, учитывая насколько оживленным является этот участок дороги.

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