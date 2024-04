Несколько человек пострадали во время мощных торнадо в США

Согласно информации телеканала CNN, в округе Потаваттами, штат Айова, помощь потребовалась четверым пострадавшим. Кроме того, в округе оказались повреждены примерно 120 домов и предприятий. В Омахе, штат Небраска, за медицинской помощью обратились два человека с незначительными травмами. Торнадо задел район Элкхорн.

По словам начальника полиции Омахи Тодда Шмадерера, системы оповещения сработали эффективно, потому удалось избежать более серьезных последствий.

🇺🇸⚡️-



Six people were injured as a result of powerful tornadoes that hit the US states of Nebraska, Iowa and Texas, CNN reports.



In total, on Friday, according to TV information, there were about 80 reports of tornadoes in at least five states.#USA-#Tornado pic.twitter.com/CrTqrQZAxd