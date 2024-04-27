Несколько человек пострадали во время мощных торнадо в США

27 апреля в США в результате мощных торнадо, которые задели несколько штатов, пострадали шесть человек, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала CNN, в округе Потаваттами, штат Айова, помощь потребовалась четверым пострадавшим. Кроме того, в округе оказались повреждены примерно 120 домов и предприятий. В Омахе, штат Небраска, за медицинской помощью обратились два человека с незначительными травмами. Торнадо задел район Элкхорн.

По словам начальника полиции Омахи Тодда Шмадерера, системы оповещения сработали эффективно, потому удалось избежать более серьезных последствий.

🇺🇸⚡️-



Six people were injured as a result of powerful tornadoes that hit the US states of Nebraska, Iowa and Texas, CNN reports.



In total, on Friday, according to TV information, there were about 80 reports of tornadoes in at least five states.#USA-#Tornado pic.twitter.com/CrTqrQZAxd — Millitary Nerd (@MilitaryNerdd) April 27, 2024

Ожидается, что непогода сохранится до 28 апреля. Торнадо могут обрушиться на Даллас, Остин, Оклахому-Сити, Талсу, Канзас-Сити и Уичито.

Ранее сообщалось, что несколько американских штатов серьезно пострадали от стихии. В Небраске торнадо снес подчистую небольшие городки Элкхорн и Беннингтон – десятки домов уничтожены.