За сколько продали часы богатейшего человека на "Титанике"

На аукционе в Великобритании продали золотые карманные часы, принадлежавшие самому богатому человеку на затонувшем "Титанике" Джону Астору. За них выручили почти за $1,5 млн, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News это самая крупная сумма, которая была когда-либо выручена с продажи памятного предмета с "Титаника".

"Золотые карманные часы, извлечённые с тела самого богатого человека на "Титанике", были проданы за рекордные 1,175 млн фунтов стерлингов", - передаёт телеканал со ссылкой на данные аукционного дома Henry Aldridge & Son.

Отмечается, что изначально часы планировалось продать в диапазоне от 100 тысяч до 150 тысяч фунтов стерлингов.

Британский пароход "Титаник", считавшийся крупнейшим пассажирским судном в мире, 14 апреля 1912 года столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк и затонул спустя 2 часа 40 минут. Погибли около 1,5 тысячи человек.

По информации RT Джон Астор считался одним из самых богатых людей в мире на тот момент. Его капитал составлял около $87 млн, что эквивалентно нескольким миллиардам долларов сегодня, отмечает издание. Он помог своей жене Мадлен сесть в шлюпку, а сам остался на корабле.

Тело извлекли спустя семь дней после катастрофы. При нём были найдены изысканные 14-каратные золотые карманные часы Waltham с гравировкой JJA.



