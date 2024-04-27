Часы, которые носил богатейший пассажир "Титаника", продадут на аукционе

Золотые часы, которые носил Джон Джейкоб Астор IV, член богатой семьи Астор и самый богатый человек на борту "Титаника", будут выставлены на продажу на аукционе памятных вещей с обреченного корабля, сообщает Zakon.kz.

Астор был одним из примерно 1500 человек, погибших, когда "Титаник" затонул 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. Его беременная жена Мадлен выжила.

Часы входят в число примечательных предметов, выставленных на продажу в аукционном доме Генри Олдридж и сын в Уилтшире, Англия. Также на аукционе будет чемодан, в котором хранилась скрипка, на которой лидер группы играл во время затопления корабля, и бумажник, документирующий Плановые рейсы "Титаника". Сама скрипка была продана за 1,7 миллиона долларов через тот же аукционный дом в 2013 году.

По словам Эндрю Олдриджа, управляющего директора аукционного дома Henry Aldridge & Son, часы, как ожидается, будут продаваться по цене от 125 000 до 188 000 долларов США (от 55 до 83 млн. тенге), а чемодан – от 125 000 до 150 000 долларов США (от 55 до 66 млн. тенге. Торги начнутся в субботу, 27 апреля 2024 года, в полдень по местному времени.

По данным аукционного дома, часы были среди личных вещей, найденных вместе с телом Астор после затопления "Титаника". Среди других вещей у него также были золотые запонки, кольцо с бриллиантом, деньги и бумажник.

После обнаружения тела Астора эти вещи были отправлены его сыну Винсенту Астору, который полностью восстановил часы, чтобы они работали. По данным аукционного дома, в 1935 году Винсент подарил часы на крестины маленькому сыну Уильяма Доббина IV, исполнительного секретаря Джона Джейкоба Астора.

Семья Доббин хранила часы до конца 1990-х годов, когда они были выставлены на аукцион.

