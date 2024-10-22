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Умер актер из "Спасателей Малибу" и реальный пожарный Майкл Ньюман

актер, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 23:31 Фото: кадр из сериала "Спасатели Малибу"
В возрасте 67 лет умер американский актер Майкл Ньюман, сыгравший в сериале "Спасатели Малибу", сообщает Zakon.kz.

Его друг и продюсер Мэтью Фелкер рассказал изданию People, что артиста не стало вечером 20 октября из-за "осложнений на сердце". Последние минуты жизни он провел в окружении друзей и своей семьи.

В Instagram Фелкер рассказал, что тоже смог повидаться с Ньюманом перед его смертью.

"Он знал, что его любят. Перед тем, как я ушел, он схватил меня за руку так крепко, как мог, посмотрел мне в глаза, просто кивнул, я кивнул и сказал: "Мы еще увидимся.. Я обещаю". Несколько дней спустя я потерял своего друга", – написал он.

В 2006 году у Ньюмана диагностировали болезнь Паркинсона.

Известность Ньюману принесла его роль в сериале "Спасатели Малибу", где он 10 сезонов играл спасателя Ньюми. Он был единственным актером, который спасал людей не только на экране, но и в жизни – Ньюман работал пожарным.

Сериал выходил в эфир с 1989 по 2001 год. Ньюман появился в 150 эпизодах.

Ранее сообщалось, что умер легенда моды и бывший президент Chanel Ари Копельман.

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