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Кыргызстан отреагировал на информацию о массовом отказе кыргызам во въезде в РФ

В Кыргызстане отреагировали на информацию о массовом отказе во въезде в Россию, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 19:19 Фото: mfa.gov.kg
2 мая Министерство иностранных дел КР опубликовало официальный ответ на публикации о массовом отказе во въезде в Россию гражданам Кыргызстана, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется на сайте ведомства, подобные заявления в адрес дипломатического представительства и консульских учреждений Кыргызской Республики в Российской Федерации не поступали.

"Вместе с тем Министерство и загранучреждения Кыргызской Республики отслеживают текущую ситуацию в Российской Федерации и ее влияние на правовое положение граждан Кыргызской Республики", – говорится в сообщении.

При этом министерство рекомендует согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через госграницу, а при необходимости выезда заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Россию.

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали информацию о том, что казахстанцев насильно забирают из российских тюрем для участия в вооруженном конфликте в Украине.

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