Изменился порядок въезда иностранных авто на территорию Кыргызстана

С 3 мая 2025 года в Кыргызстане начал действовать новый порядок въезда, вывоза и эксплуатации автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел КР, сообщает Zakon.kz.

Цель – усилить контроль за иностранными автомобилями, повысить безопасность на дорогах, а также исключить незаконный ввоз и использование транспортных средств.

Такие меры, как пояснили в МВД КР, приняты в целях ликвидации "серого рынка" подержанных автотранспортных средств, незаконных каналов ввоза с территории отдельных государств-членов ЕАЭС.

Ключевые положения нового порядка:

1. Перемещение иностранных транспортных средств осуществляется исключительно через пункты пропуска международного сообщения в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О Государственной границе Кыргызской Республики".

2. Все иностранные автотранспортные средства подлежат обязательному пограничному оформлению с внесением данных в Единую систему учета внешней миграции (ЕСУВМ). Информация автоматически интегрируется с системами МВД для выявления находящихся в розыске транспортных средств.

При этом для внесения данных в ЕСУВМ требуется:

а) документ (данные о владельце транспортного средства) на право пересечения Государственной границы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и международными Соглашениями о взаимных поездках граждан;

б) свидетельство о регистрации транспортного средства:

регистрационный (транзитный) номер;

марка, модель;

тип (легковой, грузовой);

идентификационный номер автотранспортного средства;

номер свидетельства о регистрации транспортного средства.

3. При разрешении въезда (ввоза), выезда (вывоза) иностранных автотранспортных средств через Государственную границу на основании международных договоров в ЕСУВМ дополнительно вносятся следующие документы:

документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий (водительское удостоверение);

документ, подтверждающий право владения, или пользования, или распоряжения данным транспортным средством в отсутствие его владельца.

4. Гражданам КР запрещено въезжать на территорию Кыргызской Республики на автотранспортном средстве, зарегистрированном в другом государстве и не снятого с учета в стране регистрации (с иностранными регистрационными номерными знаками).

Ввозить на территорию Кыргызской Республики указанные автотранспортные средства разрешено только при условии их снятия с учета на территории другого государства и их последующей постановки на учет в Кыргызской Республике.

5. Иностранным гражданам разрешается въезжать на автотранспортном средстве с иностранными регистрационными знаками на территорию Кыргызской Республики на срок не более 6 месяцев.

По истечении этого срока данное автотранспортное средство должно быть вывезено минимум на 30 календарных дней. Нарушение установленных сроков влечет меры ответственности согласно Кодексу о правонарушениях Кыргызской Республики.

6. Эксплуатация иностранных автотранспортных средств на территории Кыргызской Республики допускается только при наличии действующего документа, подтверждающего факт прохождения автотранспортным средством технического осмотра и договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.

Данные требования не распространяются на автотранспортные средства, находящиеся в международном движении по территории Кыргызской Республики.

7. Для эксплуатации иностранных транспортных средств на территории Кыргызстана необходимы:

свидетельство о государственной регистрации автотранспортного средства, прицепа;

государственный регистрационный номерной знак автотранспортного средства;

стикер – отличительный знак государства (статья 37 Конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года);

документ, подтверждающий факт прохождения технического осмотра автотранспортным средством;

договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца автотранспортного средства.

"Аналогичный порядок введен в Республике Казахстан в ноябре 2023 года", – отметили в МВД КР.

Ранее стало известно, что одной из школ Бишкека присвоено имя отца Касым-Жомарта Токаева.