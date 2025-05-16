Изменился порядок въезда иностранных авто на территорию Кыргызстана
Цель – усилить контроль за иностранными автомобилями, повысить безопасность на дорогах, а также исключить незаконный ввоз и использование транспортных средств.
Такие меры, как пояснили в МВД КР, приняты в целях ликвидации "серого рынка" подержанных автотранспортных средств, незаконных каналов ввоза с территории отдельных государств-членов ЕАЭС.
Ключевые положения нового порядка:
1. Перемещение иностранных транспортных средств осуществляется исключительно через пункты пропуска международного сообщения в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О Государственной границе Кыргызской Республики".
2. Все иностранные автотранспортные средства подлежат обязательному пограничному оформлению с внесением данных в Единую систему учета внешней миграции (ЕСУВМ). Информация автоматически интегрируется с системами МВД для выявления находящихся в розыске транспортных средств.
При этом для внесения данных в ЕСУВМ требуется:
а) документ (данные о владельце транспортного средства) на право пересечения Государственной границы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и международными Соглашениями о взаимных поездках граждан;
б) свидетельство о регистрации транспортного средства:
- регистрационный (транзитный) номер;
- марка, модель;
- тип (легковой, грузовой);
- идентификационный номер автотранспортного средства;
- номер свидетельства о регистрации транспортного средства.
3. При разрешении въезда (ввоза), выезда (вывоза) иностранных автотранспортных средств через Государственную границу на основании международных договоров в ЕСУВМ дополнительно вносятся следующие документы:
- документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий (водительское удостоверение);
- документ, подтверждающий право владения, или пользования, или распоряжения данным транспортным средством в отсутствие его владельца.
4. Гражданам КР запрещено въезжать на территорию Кыргызской Республики на автотранспортном средстве, зарегистрированном в другом государстве и не снятого с учета в стране регистрации (с иностранными регистрационными номерными знаками).
Ввозить на территорию Кыргызской Республики указанные автотранспортные средства разрешено только при условии их снятия с учета на территории другого государства и их последующей постановки на учет в Кыргызской Республике.
5. Иностранным гражданам разрешается въезжать на автотранспортном средстве с иностранными регистрационными знаками на территорию Кыргызской Республики на срок не более 6 месяцев.
По истечении этого срока данное автотранспортное средство должно быть вывезено минимум на 30 календарных дней. Нарушение установленных сроков влечет меры ответственности согласно Кодексу о правонарушениях Кыргызской Республики.
6. Эксплуатация иностранных автотранспортных средств на территории Кыргызской Республики допускается только при наличии действующего документа, подтверждающего факт прохождения автотранспортным средством технического осмотра и договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.
Данные требования не распространяются на автотранспортные средства, находящиеся в международном движении по территории Кыргызской Республики.
7. Для эксплуатации иностранных транспортных средств на территории Кыргызстана необходимы:
- свидетельство о государственной регистрации автотранспортного средства, прицепа;
- государственный регистрационный номерной знак автотранспортного средства;
- стикер – отличительный знак государства (статья 37 Конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года);
- документ, подтверждающий факт прохождения технического осмотра автотранспортным средством;
- договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца автотранспортного средства.
"Аналогичный порядок введен в Республике Казахстан в ноябре 2023 года", – отметили в МВД КР.
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