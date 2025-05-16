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Мир

Изменился порядок въезда иностранных авто на территорию Кыргызстана

КПП Ак-Тилек на кыргызско-казахстанской границе, контрольно-пропускной пункт Ак-Тилек, пограничная служба Кыргызстана, граница Кыргызстана и Казахстана, границы Кыргызстана и Казахстана, границы КР и РК, граница КР и РК, , фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 15:10 Фото: gov.kg
С 3 мая 2025 года в Кыргызстане начал действовать новый порядок въезда, вывоза и эксплуатации автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел КР, сообщает Zakon.kz.

Цель – усилить контроль за иностранными автомобилями, повысить безопасность на дорогах, а также исключить незаконный ввоз и использование транспортных средств.

Такие меры, как пояснили в МВД КР, приняты в целях ликвидации "серого рынка" подержанных автотранспортных средств, незаконных каналов ввоза с территории отдельных государств-членов ЕАЭС.

Ключевые положения нового порядка:

1. Перемещение иностранных транспортных средств осуществляется исключительно через пункты пропуска международного сообщения в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О Государственной границе Кыргызской Республики".

2. Все иностранные автотранспортные средства подлежат обязательному пограничному оформлению с внесением данных в Единую систему учета внешней миграции (ЕСУВМ). Информация автоматически интегрируется с системами МВД для выявления находящихся в розыске транспортных средств.

При этом для внесения данных в ЕСУВМ требуется:

а) документ (данные о владельце транспортного средства) на право пересечения Государственной границы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики и международными Соглашениями о взаимных поездках граждан;

б) свидетельство о регистрации транспортного средства:

  • регистрационный (транзитный) номер;
  • марка, модель;
  • тип (легковой, грузовой);
  • идентификационный номер автотранспортного средства;
  • номер свидетельства о регистрации транспортного средства.

3. При разрешении въезда (ввоза), выезда (вывоза) иностранных автотранспортных средств через Государственную границу на основании международных договоров в ЕСУВМ дополнительно вносятся следующие документы:

  • документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий (водительское удостоверение);
  • документ, подтверждающий право владения, или пользования, или распоряжения данным транспортным средством в отсутствие его владельца.

4. Гражданам КР запрещено въезжать на территорию Кыргызской Республики на автотранспортном средстве, зарегистрированном в другом государстве и не снятого с учета в стране регистрации (с иностранными регистрационными номерными знаками).

Ввозить на территорию Кыргызской Республики указанные автотранспортные средства разрешено только при условии их снятия с учета на территории другого государства и их последующей постановки на учет в Кыргызской Республике.

5. Иностранным гражданам разрешается въезжать на автотранспортном средстве с иностранными регистрационными знаками на территорию Кыргызской Республики на срок не более 6 месяцев.

По истечении этого срока данное автотранспортное средство должно быть вывезено минимум на 30 календарных дней. Нарушение установленных сроков влечет меры ответственности согласно Кодексу о правонарушениях Кыргызской Республики.

6. Эксплуатация иностранных автотранспортных средств на территории Кыргызской Республики допускается только при наличии действующего документа, подтверждающего факт прохождения автотранспортным средством технического осмотра и договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.

Данные требования не распространяются на автотранспортные средства, находящиеся в международном движении по территории Кыргызской Республики.

7. Для эксплуатации иностранных транспортных средств на территории Кыргызстана необходимы:

  • свидетельство о государственной регистрации автотранспортного средства, прицепа;
  • государственный регистрационный номерной знак автотранспортного средства;
  • стикер – отличительный знак государства (статья 37 Конвенции о дорожном движении от 8 ноября 1968 года);
  • документ, подтверждающий факт прохождения технического осмотра автотранспортным средством;
  • договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельца автотранспортного средства.

"Аналогичный порядок введен в Республике Казахстан в ноябре 2023 года", – отметили в МВД КР.

Ранее стало известно, что одной из школ Бишкека присвоено имя отца Касым-Жомарта Токаева.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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