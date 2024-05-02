Король Великобритании рассказал, как себя чувствует
30 апреля Карл III и королева Камилла посетили центр по лечению онкологических заболеваний в Лондоне, сообщает The Telegraph.
Один из пациентов поинтересовался у больного раком монарха, как он себя чувствует.
"Не так уж плохо. Конечно, когда сообщают о диагнозе, это шокирует, не правда ли?" — ответил король.
За время визита его не раз спрашивали о самочувствии. Каждый раз он благодарил за этот вопрос и повторял, что чувствует себя неплохо.
Пациенту, который после встречи с королем отправился на процедуры, он сказал, что "понимает, что тот чувствует".
Карл также не раз говорил, что превентивно обследовать людей должны гораздо чаще, горячо благодарил врачей, а маленьким пациентам подарил игрушки и большую шоколадную медаль с оттиском Букингемского дворца.