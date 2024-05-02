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Почему китаянки стали массово делать свои уши торчащими

торчащие уши стали модными в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 21:16 Фото: pixabay
В Китае женщины массово делают себе торчащие уши, следуя новой моде, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Oddity Central, торчащие уши стали популярными у китаянок после того, как эту процедуру сделала местная известная блогерша Чэнь Цзянан. Она объяснила, что благодаря новой внешности теперь выглядит моложе, а ее лицо стало стройнее.

Хирурги отмечают, что девушка, желающим изменить форму ушей, вводят в них гиалуроновую кислоту, но такой способ дает лишь временный эффект, в отличие от пластической операции, которая стоит дороже. Впрочем, некоторые китаянки используют для этих целей обычные клейкие ленты.

Ранее российский стилист Александр Рогов назвал теннисную эстетику одним из актуальных и свежих модных трендов лета.

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