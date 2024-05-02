Почему китаянки стали массово делать свои уши торчащими
Фото: pixabay
В Китае женщины массово делают себе торчащие уши, следуя новой моде, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации Oddity Central, торчащие уши стали популярными у китаянок после того, как эту процедуру сделала местная известная блогерша Чэнь Цзянан. Она объяснила, что благодаря новой внешности теперь выглядит моложе, а ее лицо стало стройнее.
Хирурги отмечают, что девушка, желающим изменить форму ушей, вводят в них гиалуроновую кислоту, но такой способ дает лишь временный эффект, в отличие от пластической операции, которая стоит дороже. Впрочем, некоторые китаянки используют для этих целей обычные клейкие ленты.
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