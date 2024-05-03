Мужчина собрал в Нью-Йорке толпу людей, наблюдавших за его перформансом

Неизвестный мужчина в оранжевой маске собрал в Нью-Йорке толпу людей, наблюдавших за тем, как он ест целую пачку сырных шариков, сообщает Zakon.kz.

По данным The Liberty Line, перформанс безумно понравился жителям города. Они продолжают обсуждать его в социальных сетях и предлагают назвать в его честь памятник. Сотни изумленных зрителей собрались 27 апреля в Union Square Park на Манхэттене, чтобы посмотреть, как 22-летний парень в оранжевой маске поглощает целую банку сырных шариков.

"Я решил сделать это, потому что подумал, что Нью-Йорку не помешало бы что-то подобное. Сырные шарики – это забавно, и съесть целую банку – задача сложная, но возможная", – поделился участник перформанса.

Все началось с того, что за несколько недель до события по всему району появились зловещие плакаты.

"Посмотри, как я съем всю банку сырных шариков", – гласил плакат с фотографией человека в лыжной маске, который держал в руках гигантскую банку с закуской.

Надо признать, что толпа зрителей действительно поддерживала незнакомца и скандировала "Cheeseball man".

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