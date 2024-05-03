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Женщина поймала зеркального карпа весом более 32 кг

Рыбалка, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 06:01 Фото: X/Daily Mail Online
В Великобритании местная жительница поймала зеркального карпа весом 32,9 кг и установила рекорд, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, Наоми Тернер рыбачила в графстве Кембриджшир два дня. Ей не удавалось поймать крупную рыбу, пока она не сменила тактику. Женщина забросила удочку на самую большую глубину. Спустя два часа она выловила карпа-гиганта. По ее словам, в этом месте росли водоросли.

Наоми Тернер давно мечтала о таком улове, но не верила, что это правда случится. Британка добавила, что восторг еще долго не покинет ее.

"После слез радости, восторга и неверия я в конце концов пришла к выводу, что это потенциально самый крупный карп в стране и самый крупный карп, пойманный женщиной-рыболовом в Великобритании", – рассказала рекордсменка.

Вес зеркального карпа, который ранее был зафиксирован как рекордный, составлял 30,8 кг.

Однако рекорд Наоми Тернер могут не признать. Все дело в том, что она использовала наживку, которая не соответствует правилам.

Ее маленький земляк научился имитировать крик чаек и выиграл чемпионат Европы.

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