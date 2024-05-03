Грузовик сбил детей в Кыргызстане: количество пострадавших возросло

Накануне многих шокировала новость о наезде на 29 детей в Кыргызстане. Трагедия произошла в селе Жерге-Тал Сузакского района Джалал-Абадской области во время конкурса юных манасчи. Позднее стало известно, что количество пострадавших возросло, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал 24.kg министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев, в результате наезда мини-грузовика с мороженым на участников конкурса пострадали 34 человека.

"Четверо пострадавших находятся в Сузакской районной больнице. У них – сотрясение головного мозга, у одного – перелом костей голени. Четверо находятся в Октябрьском центре общеврачебной практики, 11 пострадавших – в Джалал-Абадской детской клинической больнице и 1 – во взрослой областной. В реанимации находятся пятеро детей, двое прооперированы, у них разрыв печени, селезенки. Из наркоза вышли, в сознании, разговаривают. Показатели у троих, которые находились в тяжелом состоянии, стабильные", – сказал глава Минздрава.

Среди пострадавших одна учительница 1988 г. р., которая находилась в юрте в момент наезда грузовика.

Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что они встретились с родственниками пострадавших и учителями.

"Переговорили, успокоили. Естественно, они переживают. Мы делаем все необходимое", – резюмировал он.

В УОБДД Джалал-Абадской области рассказали подробности наезда.

"По данным ведомства, школьники должны были исполнять эпос "Манас" на горе в рамках республиканского конкурса, в это время припаркованный на спуске мини-грузовик Hyundai Porter по неизвестным причинам начал движение и врезался в юрту. На момент ЧП водителя в салоне машины не было, наезд на детей оценивается как не предумышленное... В настоящее время идет разбирательство", – говорится в сообщении агентства "Кабар".

Позднее в МВД Кыргызстана сообщили, что водитель мини-грузовика, совершившего наезд на школьников в Сузакском районе, задержан. В регион выехал замглавы ведомства Октябрь Урманбетов. Отмечалось, что дело находится под контролем главы ГКНБ Камчыбека Ташиева.

2 мая 2024 года около 13:30 в Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана мини-грузовик с мороженым сбил 29 детей. Семерых из них поместили в реанимацию, а состояние троих оценивалось как тяжелое. Возраст пострадавших – от девяти до 16 лет.