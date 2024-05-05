Скончался актер из "Титаника" и "Властелина колец" Бернард Хилл

Британский актер Бернард Хилл, сыгравший капитана в фильме "Титаник" и короля Теодена в кинотрилогии "Властелин колец", скончался на 80-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет газета Daily Mail со ссылкой на агента артиста Лу Коулсона.

"Бернард Хилл… умер в возрасте 79 лет. Актер… скончался сегодня рано утром", – говорится в сообщении.

Напомним, Бернард Хилл сыграл капитана Эдварда Смита в оскароносном "Титанике" 1997 года. Зрители видели его и в роли Теодена в культовом "Властелине колец". За свою карьеру Хилл успел сняться в более чем 140 фильмах, сериалах и шоу.

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