Горничная получила огромное наследство от начальницы

В Таиланде 49-летняя горничная Натвалаи Пхупонгт унаследовала активы на 100 млн бат от своей французской начальницы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание Bangkok Post, 59-летняя бизнесвумен была одинока. 12 лет назад она переехала в Таиланд с мужем, но позже супруги развелись. Женщина рассказала горничной о диагностировании у нее онкозаболевания, а после совершила самоубийство на острове Самуи в своем доме. Ее тело нашли утром возле бассейна. О намерении свести счеты с жизнью француженка не говорила.

Пхупонгт, проработавшая у женщины 17 лет, получила в наследство виллу, большой земельный участок, машину, наличные и другие активы. При этом перед смертью бизнесвумен перевела горничной 500 тыс. бат для оплаты собственных похорон и сообщила нескольким людям, что сделает наследницей Натвалаи Пхупонгт. В переводе на тенге общая сумма наследства составляет примерно один млрд 197 млн.

Натвалаи Пхупонгт, фото: bangkokpost

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