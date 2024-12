Горничную Букингемского дворца арестовали после рождественской вечеринки

Со слов очевидцев, женщина стала швырять и бить стаканы, а также попыталась ударить менеджера заведения. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Горничную обвинили в нанесении ущерба заведению и нарушении общественного порядка. Она провела в камере ночь, оплатила штраф после чего ее отпустили домой.

Buckingham Palace maid ARRESTED for assault after staff Xmas party descends into boozy brawl in All Bar One pic.twitter.com/z25T8pTpuA