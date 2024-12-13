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Мир

Горничную Букингемского дворца арестовали после рождественской вечеринки

Вечеринка, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 04:14 Фото: pixabay
12 декабря рождественская вечеринка в пабе для сотрудников Букингемского дворца закончилась вызовом полиции и арестом горничной, сообщает Zakon.kz.

Со слов очевидцев, женщина стала швырять и бить стаканы, а также попыталась ударить менеджера заведения. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

"Я никогда не видел, чтобы человек так сходил с ума во время ночной тусовки", – рассказал один из очевидцев скандала.

Горничную обвинили в нанесении ущерба заведению и нарушении общественного порядка. Она провела в камере ночь, оплатила штраф после чего ее отпустили домой.

На днях жители Великобритании раскритиковали традиционную рождественскую открытку с изображением короля Чарльза III и его супруги королевы Камиллы, которую представил Букингемский дворец. Также принц Гарри откровенно рассказал об отношениях с женой.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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