Горничную Букингемского дворца арестовали после рождественской вечеринки

12 декабря рождественская вечеринка в пабе для сотрудников Букингемского дворца закончилась вызовом полиции и арестом горничной, сообщает Zakon.kz.

Со слов очевидцев, женщина стала швырять и бить стаканы, а также попыталась ударить менеджера заведения. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

"Я никогда не видел, чтобы человек так сходил с ума во время ночной тусовки", – рассказал один из очевидцев скандала.

Горничную обвинили в нанесении ущерба заведению и нарушении общественного порядка. Она провела в камере ночь, оплатила штраф после чего ее отпустили домой.

Buckingham Palace maid ARRESTED for assault after staff Xmas party descends into boozy brawl in All Bar One pic.twitter.com/z25T8pTpuA — The Sun (@TheSun) December 13, 2024

На днях жители Великобритании раскритиковали традиционную рождественскую открытку с изображением короля Чарльза III и его супруги королевы Камиллы, которую представил Букингемский дворец. Также принц Гарри откровенно рассказал об отношениях с женой.