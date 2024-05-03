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Роналдо продал свой первый футбольный клуб за 117 млн долларов

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 03.05.2024 07:38 Фото: X/Reuters
Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо продал 90% акций клуба "Крузейро", где он дебютировал на взрослом уровне, сообщает Zakon.kz.

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По информации Routers, журналисты оценивают сделку в 600 млн реалов. Это около 117 млн долларов. Контрольный пакет акций перешел владельцу крупной сети супермаркетов Педро Фигейредо.

Роналдо купил "Крузейро" в декабре 2021 года, заплатив около 70 млн долларов. На тот момент команда выступала во втором дивизионе бразильского чемпионата. Бразилец помог погасить долг клуба в 195 млн долларов и вернуть его в высший дивизион. Однако затем результаты снова ухудшились, и в 2023 году "Крузейро" финишировал на 14-м месте в турнирной таблице.

Экс-футболист выступал за эту команду в 1993-1994 годах. В ней он впервые сыграл на взрослом уровне.

Также двукратный обладатель "Золотого мяча" владеет контрольным пакетом акций испанского "Вальядолида". Он планирует продать его следующим.

В ночь на 3 мая стали известны итоги матчей полуфиналов Лиги Европы между командами "Байер" – "Рома" и "Марсель" – "Атланта".

Алия Абди
Бразилия 2024 год Деньги Футбол Спортсмены
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