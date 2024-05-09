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В городах России проходят парады в честь 79-летия Победы

В городах России проходят парады в честь 79-летия Победы, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2024 08:28 Фото: Минобороны России
В российских городах: Хабаровске, Южно-Сахалинске и Владивостоке уже прошли военные парады, посвященные Дню Победы. В парадах участвуют военнослужащие различных родов войск и военная техника, сообщает Zakon.kz.

Как пишут "Известия", сотни горожан спешат увидеть парады вживую.

Владивосток одним из первых в России принял парад Победы.

Во Владивостоке на парад вышла советская техника, в том числе легендарные танки Т-34. Кроме того, по площади проехали современные оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерные заряды.


Минобороны РФ опубликовало в Telegram кадры с военного парада в Хабаровске.


Ну, а главное событие – парад Победы в Москве на Красной площади несмотря на непогоду начнется 9 мая в 10:00 по московскому времени (12:00 по астанинскому). Парад продлится около двух часов. 

Военная техника, которая будет участвовать в сегодняшнем параде Победы на Красной площади, начала движение на Тверскую улицу Москвы. Машины сопровождают автомобили ДПС.

По информации "Известий", основные элементы программы парада Победы из года в год остаются неизменными. Начинается мероприятие с выноса флага России и Знамени Победы. Затем глава государства обращается к участникам шествия, гостям и гражданам страны с речью. После этого собравшиеся отдают дань уважения погибшим героям войны и труженикам тыла во время минуты молчания.

В 2024 году на параде в Москве будут присутствовать лидеры восьми стран: Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Лаоса, Гвинеи-Бисау и Кубы.

Основная часть парада – торжественное шествие почетных караулов, а также полков, батальонов и рот разных видов войск Вооруженных сил России. Торжественным маршем по Красной площади также пройдут студенты кадетских, суворовских и нахимовских училищ, юнармейцы, казаки и женщины-военнослужащие. Кроме того, в 2024 году к параду Победы присоединятся бойцы из зоны спецоперации. Всего в мероприятии примут участие более 9 тыс. человек.

За пешими войсками по Красной площади проследует колонна военной техники. Зрителям представят свыше 70 исторических и современных образцов вооружений, в том числе стратегические ракетные комплексы "Ярс", бронетранспортеры "Бумеранг", БТР-82А и зенитные ракетные системы С-400. При благоприятных погодных условиях парад завершится выступлением авиационных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

Ранее сообщалось, что парад Победы посетит президент Касым-Жомарт Токаев в числе иностранных гостей. Он прилетел накануне для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в узком формате. В прошлом году Токаев также был в числе иностранных гостей.

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