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В Москве прошла репетиция парада в честь 79-летия Победы

В Москве прошла репетиция парада в честь 79-летия Победы, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 02:51 Фото: скриншот
Московские власти готовятся к масштабному событию - к Параду Победы, который традиционно пройдёт 9 мая на Красной Площади. 26 апреля вечером репетиция завершилась проходом военной техники, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, по традиции, колонну возглавил исторический танк Т-34.

Вслед за ним по Тверской улице прошли бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун" различных модификаций, БТР-80, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", системы ПВО С-400 "Триумф", а также пусковые установки стратегических ракетных комплексов "Ярс".

Агентство также сообщает, что перед репетицией колонны военной техники передислоцировались с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в московских Печатниках.

Ранее сообщалось, что парад Победы на Красной площади начнется в 10:00 по московскому времени.

Репетиции парада пройдут в Москве 26 апреля, 2 и 5 мая.

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в мероприятии примут участие более 9 тыс. человек, 75 единиц военной техники и авиация. В 2022 и 2023 годах воздушную часть парада отменили. В этом году некоторые регионы России приняли решение отменить проведение парада 9 Мая из соображений безопасности.

В 2023 году парад Победы посетил президент Касым-Жомарт Токаев в числе иностранных гостей. 

О том, что Токаев посетит Москву, стало известно 8 мая 2023 года. 

Этим же днем президент возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад и почтил память погибших минутой молчания.

После Токаев возложил цветы к братской могиле под Ржевом, где похоронен его дядя.

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