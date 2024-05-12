В центре Милана выставили картонные гробы

10 мая напротив театра Ла Скала были выставлены 172 картонных муляжа в виде гробов, которые символизировали число человек, погибших на своих рабочих местах, сообщает Zakon.kz.

Акция была организована вторым по величине профсоюзом Италии UIL с целью повышения осведомленности о смертности на рабочих местах. Представители профсоюза также потребовали от правительства и бизнеса "делать больше для защиты итальянских рабочих".

Фото: Facebook/UIL Toscana

"Сегодня день гнева и боли, потому что за каждым гробом, который мы здесь поставили, стоят имена и фамилии погибших рабочих. Уже в этом году в Ломбардии погиб 41 рабочий", – заявил глава профсоюза UIL Энрико Вецца.

По данным европейского статистического агентства Евростат, Италия занимает восьмое место среди европейских стран по количеству смертельных случаев на производстве с показателем 2,66 на 100 тыс. занятых по сравнению со средним показателем по ЕС 1,76.

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